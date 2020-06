Bắc Triều Tiên cho học sinh đến trường từ đầu tháng 6

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 1/6 đưa tin từ đầu tháng 6 đến muộn nhất trước ngày 10/6, Bắc Triều Tiên sẽ cho học sinh các cấp đến trường khai giảng học kỳ mới. Trường mầm non và mẫu giáo cũng sẽ mở cửa trở lại, đồng thời thực hiện các biện pháp phòng dịch phù hợp.Theo đó, các trường học, trung tâm giáo dục và cơ sở trông giữ trẻ phải trang bị nhiệt kế và nước rửa tay diệt khuẩn ở tất cả cửa ra vào lớp học và văn phòng. Miền Bắc cũng ưu tiên rà soát công tác phòng dịch, khử trùng các tòa nhà ở trường mầm non và mẫu giáo.Lễ khai giảng năm học mới tại Bắc Triều Tiên thường diễn ra vào ngày 1/4 hàng năm, song lễ khai giảng năm nay đã bị hoãn do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Ngày 20/4, sinh viên đại học và học sinh lớp 12 nước này đã đi học trở lại.