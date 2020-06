Tỷ lệ tự tử tại Hàn Quốc năm 2018 tăng 9,5% so với năm 2017

Photo : YONHAP News

Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc và Trung tâm phòng ngừa tự tử trung ương Hàn Quốc ngày 1/6 đã công bố "Sách trắng phòng ngừa tự tử năm 2020".Theo đó, trong năm 2018, số người tự tử tại Hàn Quốc là 13.670 người, tăng 9,7% so với năm 2017. Tỷ lệ người tự tử trên 100.000 dân là 26,6 người, tăng 9,5% so với một năm trước và giảm 16,1% so với năm 2011, thời điểm số người tự tử cao kỷ lục.Theo giới tính, tỷ lệ tự tử ở nam giới là 38,5 người, gấp 2,6 lần tỷ lệ ở nữ giới (14,8 người). Trong tổng số người tự tử, 72,1% là nam giới, 27,9% là nữ giới.Ngược lại, tỷ lệ "cố gắng" tự tử trong các bệnh nhân nhập viện ở nữ giới lại ghi nhận 55,7%, gấp 1,3 lần ở nam giới (44,3%).Số liệu thống kê cho thấy tỷ lệ tự tử và độ tuổi tỷ lệ thuận. Mức cao nhất là ở độ tuổi trên 80 (69,8 người), tiếp đó lần lượt là trên 70 (48,9 người), trên 50 (33,4 người), trên 60 (32,9 người), trên 30 (27,5 người), trên 20 (17,6 người), và từ 10 đến 19 tuổi (5,8 người).Trên thực tế, tỷ lệ tự tử ở mọi nhóm tuổi đều tăng so với năm 2017, riêng nhóm trên 80 tuổi giảm nhẹ 0,4%. Tỷ lệ tự tử nhóm 10 đến 19 tuổi tăng mạnh nhất là 22,1% so với năm 2017.Trong các nguyên nhân tự tử, khó khăn về kinh tế chiếm đa số với nhóm tuổi 31 đến dưới 60, ở nhóm trên 60 thì nguyên nhân chủ yếu là do bệnh tật.Về trình độ văn hóa, 36,5% người tự tử năm 2018 có trình độ 12/12 (đã tốt nghiệp trung học phổ thông), 24,1% có trình độ đại học, 14,3% trình độ 6/6 (mới học hết bậc tiểu học).Hàn Quốc hiện là nước có tỷ lệ tự tử cao nhất trong các nước thành viên Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), cao hơn mức trung bình của các nước thuộc tổ chức này đến 2,1 lần.