Nhiều cửa hàng do người Hàn quản lý bị thiệt hại bởi các vụ biểu tình bạo loạn tại Mỹ

Photo : YONHAP News

Các cuộc biểu tình bạo loạn đang có xu hướng lan rộng trên toàn nước Mỹ sau cái chết của một người đàn ông da màu bị cảnh sát trấn áp, làm dấy lên lo ngại về an toàn của cộng đồng người Hàn ở Mỹ.Tính đến nay, đã có tổng cộng 26 cửa hàng do người Hàn quản lý ở các bang Minnesota, Georgia, California bị các nhóm biểu tình bạo động đốt cháy hoặc cướp bóc. Riêng ở bang Minnesota, đã có hơn 10 cửa hàng của người Hàn bị thiệt hại, một số nơi còn bị phóng hỏa một phần hoặc thiêu rụi.Các chủ cửa hàng chưa hết lo lắng vì doanh thu giảm do đại dịch COVID-19 bùng phát, nay lại phải chịu thêm cú sốc lớn về tinh thần bởi các cuộc biểu tình bạo lực. Thậm chí, người biểu tình còn đe dọa bằng súng để cướp bóc, khiến nhiều cơ sở kinh doanh buộc phải đóng cửa.Theo Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc và Hội người Hàn ở Los Angeles, bang California ngày 1/6 (giờ địa phương) đã triển khai lực lượng lục quân vệ binh quốc gia với hơn 30 binh sĩ để kiểm soát tình trạng cướp bóc tại các cửa hàng, duy trì an ninh cho khu phố người Hàn. Lực lượng này và cảnh sát sẽ túc trực tại khu phố người Hàn cho tới khi các cuộc biểu tình kết thúc hẳn.Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã lập ban đối sách khẩn cấp tại 10 cơ quan ngoại giao đóng tại Mỹ để nắm bắt tình hình thiệt hại. Bộ cho biết chưa xác định trường hợp thiệt hại về người nào cho đến nay, đồng thời khuyến cáo công dân hạn chế ra ngoài và đến gần các khu vực biểu tình.