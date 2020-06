Giá tiêu dùng tháng 5 tăng trưởng âm sau 8 tháng

Photo : YONHAP News

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 2/6 đã công bố báo cáo xu hướng giá tiêu dùng trong tháng 5. Theo đó, chỉ số giá tiêu dùng tháng trước đạt 104,71 điểm, giảm 0,3% so với cùng kỳ năm ngoái.Tháng 9 năm ngoái, chỉ số giá tiêu dùng đã giảm 0,4% so với một năm trước. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử thống kê liên quan từ năm 1965, giá tiêu dùng giảm so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, chỉ sau 8 tháng, chỉ số giá tiêu dùng lại quay về mức giảm.Tỷ lệ tăng giá tiêu dùng đã duy trì dưới 1% suốt 12 tháng năm ngoái, sau đó giữ mức 1% trong ba tháng đầu năm nay. Tuy nhiên, do tác động của dịch COVID-19, tỷ lệ này trong tháng 4 lại quay về mức 0%.Xét theo từng mặt hàng, giá nông sản, chăn nuôi và thủy sản tăng 3,1%, các mặt hàng công nghiệp giảm 2%. Đặc biệt, do giá dầu quốc tế lao dốc, giá các loại xăng dầu đã giảm sâu 18,7%.Giá dịch vụ trong tháng trước tăng 0,1%. Giá dịch vụ cá nhân, trong đó có dịch vụ ăn uống, tăng 0,9%, dịch vụ công giảm 1,9% nhờ chính sách hỗ trợ lĩnh vực giáo dục của Chính phủ.