GNI bình quân đầu người của Hàn Quốc đạt 32.115 USD năm 2019

Photo : YONHAP News

Theo báo cáo "Tài khoản quốc gia năm 2018 và Tài khoản quốc gia tạm thời năm 2019" do Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) công bố ngày 2/6, tổng thu nhập quốc dân (GNI) bình quân đầu người năm 2019 của Hàn Quốc là 32.115 USD, giảm 4,3% so với năm 2018 (33.564 USD), tăng 1,4% tính theo tỷ giá đồng won.Đây là mức giảm lớn nhất kể từ năm 2009 (giảm 10,4%), thời điểm khủng hoảng tài chính toàn cầu.BOK phân tích giá trị đồng won suy yếu đã làm giảm thu nhập dựa trên đồng USD, trong khi tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) danh nghĩa không cao.Năm 2017, thu nhập quốc dân của Hàn Quốc đạt 31.734 USD, vượt mốc 30.000 USD.Dự kiến tổng thu nhập quốc dân bình quân đầu người của Hàn Quốc năm 2020 sẽ phụ thuộc vào mức tăng GDP danh nghĩa và biến động của tỷ giá hối đoái.GNI bình quân đầu người được tính bằng Tổng thu nhập quốc dân danh nghĩa chia cho tổng dân số theo số liệu của Cục thống kê quốc gia, quy đổi theo tỷ giá hối đoái won/USD. Chỉ số này thường thể hiện mức sinh hoạt của người dân một quốc gia. 30.000 USD là mốc GNI tiêu chuẩn của các quốc gia phát triển.Tổng thu nhập quốc gia khả dụng theo đầu người (PGDI) của Hàn Quốc là 17.381 USD, giảm 3,8% so với năm 2018 (18.063 USD). Đây là chỉ số thể hiện sức mua của các hộ gia đình.Tỷ lệ tăng trưởng GDP dự kiến của Hàn Quốc năm 2019 đạt 2%, giống trong báo cáo của BOK hồi tháng 1 năm nay.GDP danh nghĩa của Hàn Quốc năm 2019 đạt 1.919.000 tỷ won (156,6 tỷ USD), tăng 1,1% so với năm 2018, mức tăng trưởng thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng tiền tệ châu Á năm 1998 (-0,9%).Tổng tỷ lệ tiết kiệm đạt 34,7%, giảm 1,3% so với một năm trước, mức thấp nhất kể từ năm 2012 (34,5%).Tỷ lệ tiết kiệm ròng của các hộ gia đình Hàn Quốc trong năm 2019 là 6%, giảm 0,2% so với năm 2018. Tỷ lệ đầu tư trong nước giảm 0,3% còn 31,2%.Chỉ số giảm phát GDP giảm 0,9%, mức giảm sâu nhất kể từ năm 1999 (-1,2%). Chỉ số này là kết quả phần trăm của GDP danh nghĩa chia cho GDP thực tế, phản ánh mức giá chung của tất cả các loại hàng hoá, dịch vụ sản xuất trong nước.Tỷ lệ phân phối thu nhập lao động là 65,5%, tăng 2,0%, mức cao nhất kể từ khi BOK bắt đầu thống kê liên quan năm 1953. Đây là số phần trăm người lao động được hưởng trong tổng thu nhập quốc dân, tính bằng số tiền lương hay số tiền chi trả cho nhân viên chia cho thu nhập quốc dân (NI).