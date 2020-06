Kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng -1,3% quý I năm 2020

Photo : Getty Images Bank

Theo báo cáo thống kê sơ bộ về thu nhập quốc dân quý I năm 2020 do Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) công bố, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế trong quý I vừa qua đã giảm 1,3% so với quý trước.Ước tính tốc độ tăng trưởng kinh tế quý I năm nay giảm 1,3% so với quý IV năm ngoái, thấp nhất kể từ quý IV năm 2008 (-3,3%). Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế so với cùng kỳ năm ngoái đạt 1,4%, cao hơn 0,1% so với thống kê sơ bộ của BOK hồi tháng 4.Cụ thể, tăng trưởng ngành chế tạo tăng 0,8% so với quý trước, xuất khẩu tăng 0,6%, nhập khẩu tăng 0,5%. Tuy nhiên, tăng trưởng ngành dịch vụ lại giảm 0,4% còn -2,4%.Chỉ số giảm phát GDP giảm 0,6% so với quý I năm ngoái. Chỉ số này là kết quả phần trăm của GDP danh nghĩa chia cho GDP thực tế, phản ánh mức giá chung của tất cả các loại hàng hoá, dịch vụ sản xuất trong nước.Từ sau quý I năm ngoái, chỉ số giảm phát GDP đã duy trì mức âm trong suốt 5 quý. Trước đó, chỉ số này từng ghi nhận tăng trưởng âm trong tối đa ba quý tại thời điểm ngay sau cuộc khủng hoảng tiền tệ châu Á (từ quý IV năm 1998 đến quý II năm 1999).