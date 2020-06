Chính phủ chốt quy mô ngân sách bổ sung lần ba hơn 29 tỷ USD

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc ngày 3/6 đã chốt dự thảo bổ sung ngân sách lần ba với quy mô lớn nhất từ trước đến nay là 35.300 tỷ won (29,05 tỷ USD), dự kiến trình lên Quốc hội vào ngày 4/6.Theo đó, 11.400 tỷ won (9,38 tỷ USD) trong tổng ngân sách sẽ được bổ sung cho các khoản thu từ thuế, số còn lại dành cho các khoản chi. Cụ thể, Chính phủ dự kiến đầu tư 2.700 tỷ won (2,22 tỷ USD) cho các dự án liên quan đến kỹ thuật số, 1.400 tỷ won (1,15 tỷ USD) cho các dự án phát triển xanh, và 1.000 tỷ won (823 triệu USD) để ổn định thị trường tuyển dụng.Trong các hạng mục đầu tư liên quan đến kỹ thuật số, Chính phủ sẽ chi 600 tỷ won (493,8 triệu USD) cho dự án hỗ trợ xây dựng hệ thống xử lý và giao dịch 140.000 dữ liệu mở.Nội dung dự án gồm thiết lập mạng lưới dữ liệu học tập trên nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI), kết nối mạng internet tốc độ cao cho 650 khu hoạt động nông ngư nghiệp, lắp đặt mạng internet không dây tại tất cả các trường học trên toàn quốc, thành lập các phòng khám chuyên khoa hô hấp, cung cấp dịch vụ khám sức khỏe tùy chỉnh cho các đối tượng yếu thế trong xã hội.Ngoài ra, Chính phủ sẽ xúc tiến thiết lập nền tảng họp trực tuyến, hỗ trợ 160.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ triển khai hệ thống làm việc từ xa.Bên cạnh đó, Chính phủ cũng dự kiến kiến tạo các vành đai xanh, xây dựng 700 nhà máy có quy trình sản xuất thân thiện với môi trường, và 100 nhà máy sinh thái thông minh.Về các dự án hướng tới tăng trưởng xanh, dự kiến 230 tỷ won (189,3 triệu USD) trong tổng ngân sách bổ sung lần này sẽ được dùng để tu sửa, củng cố hệ thống cách nhiệt và thông gió tại các nhà trẻ, trung tâm y tế đã cũ (trên 15 năm đến 30 năm tuổi).300 tỷ won (hơn 246,9 triệu USD) sẽ được chi trả cho dự án mở rộng hỗ trợ cung cấp năng lượng mặt trời cho các khu công nghiệp, nhà ở và nông thôn.Chính phủ cũng sẽ mở rộng phạm vi bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp tìm việc cho người lao động. Khoản ngân sách dự kiến dành cho tuyển dụng là 9.400 tỷ won (7,73 triệu USD), gồm 8.900 tỷ won (7,32 tỷ USD) hỗ trợ doanh nghiệp duy trì việc làm cho người lao động, ổn đinh việc làm khẩn cấp và đào tạo việc làm; và 500 tỷ won (411,5 triệu USD) cho các hoạt động đảm bảo mạng lưới an toàn xã hội, mở rộng hỗ trợ phúc lợi an sinh cho các nhóm yếu thế.Dự thảo ngân sách bổ sung lần này cũng bao gồm 5.000 tỷ won (4,11 tỷ USD) dành cho các khoản vay của các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, doanh nghiệp vừa và nhỏ, và thành lập quỹ ổn định các ngành công nghiệp chủ lực.Chính phủ cũng sẽ rót 3.700 tỷ won (3,04 tỷ USD) để phát hành phiếu mua hàng, thành lập quỹ hỗ trợ các doanh nghiệp đưa trụ sở từ nước ngoài về nước để thúc đẩy thị trường nội địa và kinh tế các địa phương.Ngoài kinh tế và an sinh xã hội, Chính phủ cũng dành 75,9 tỷ won (62,4 triệu USD) cho các dự án liên quan đến văn hóa nghệ thuật, 2.500 tỷ won (2,05 tỷ USD) cho phát triển các lĩnh vực công nghiệp liên quan đến phòng dịch và củng cố hệ thống quản lý an toàn, đối phó với thiên tai, dịch bệnh.Chính phủ cũng sẽ trích một phần ngân sách cho các hoạt động phòng cháy chữa cháy tại công trường xây dựng, nhà máy sản xuất, đầu tư lắp đặt các thiết bị an toàn, và tăng nhân lực tại nơi làm việc.