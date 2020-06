Doanh thu hộ kinh doanh Hàn Quốc có dấu hiệu phục hồi

Photo : YONHAP News

Bộ Doanh nghiệp vừa và nhỏ và mạo hiểm Hàn Quốc ngày 3/6 cho biết tỷ lệ giảm doanh thu của các hộ kinh doanh đạt 38,7% trong tuần cuối tháng 5, so với tuần trước đó (45,3%) đã cải thiện tương đối.Từ ngày 3/2, Bộ Doanh nghiệp vừa và nhỏ và mạo hiểm đã tiến hành điều tra doanh thu theo tuần đối với 300 hộ kinh doanh và 220 chợ đầu mối truyền thống để theo dõi diễn biến doanh thu trước và sau dịch COVID-19.Trong tuần cuối tháng 5, tỷ lệ giảm doanh thu của hộ kinh doanh và chợ đầu mối truyền thống ở thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang là 43,3%, cải thiện 18,8% so với một tuần trước (62,1%); ở khu vực thành phố Busan-Ulsan-tỉnh Nam Gyeongsang, và thành phố Gwangju-tỉnh Nam và Bắc Jeolla đều cải thiện lần lượt 11,6% và 8,4%.Ngược lại, tỷ lệ giảm doanh thu ở tỉnh Gyeonggi và thành phố Incheon đã tăng nhẹ từ 43,3% tuần thứ ba tháng 5 lên 44,9% tuần sau đó. Nguyên nhân là do số ca nhiễm COVID-19 tăng mạnh ở hai địa phương lân cận thủ đô Seoul nên khả năng phục hồi doanh thu ở đây cũng tương đối chậm.Ngoài ra, doanh thu các mặt hàng quần áo, giày dép, mỹ phẩm tăng 16,5% và dịch vụ giáo dục tăng 14,14% so với một tuần trước, cho thấy mức độ phục hồi của các ngành này khá tốt.