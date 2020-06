Diện tích lãnh thổ Hàn Quốc tăng 2.382km2 tính đến hết năm 2019

Photo : YONHAP News

Theo "Báo cáo kiểm kê đất đai năm 2020" do Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc công bố ngày 3/6, tính đến cuối năm 2019, diện tích lãnh thổ Hàn Quốc đăng ký trong hồ sơ địa chính là 100.401 km2, tăng 2.382 km2 so với số liệu thống kê năm 1970.Nguyên nhân chính là do Hàn Quốc mở rộng các dự án khai hoang đất đai, phát triển nông nghiệp và san lấp biển.Theo đó, diện tích đất rừng và đất nông nghiệp giảm 5.386 km2, nhưng diện tích đất sinh hoạt và đường sá tăng lần lượt 3.119 km2 và 1.878 km2.Bộ Địa chính và giao thông phân tích công cuộc công nghiệp hóa, đô thị hóa đất nước sau những năm 1970 đã làm thay đổi mục đích sử dụng đất.