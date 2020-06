Hàn Quốc viện trợ nhân đạo 18,5 triệu USD cho Yemen

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 2/6 đã tham dự hội nghị trực tuyến các quan chức cấp cao do Ả-rập Xê-út và Liên hợp quốc (UN) chủ trì, xoay quanh vấn đề đối phó với khủng hoảng nhân đạo ở Yemen.Tại hội nghị, Hàn Quốc đã đề xuất cung cấp gói viện trợ nhân đạo trị giá 18,5 triệu USD cho Yemen. Đất nước Tây Á này đang chìm trong nội chiến kéo dài, với 80% dân số (gần 24 triệu người) chịu khủng hoảng nhân đạo suốt nhiều năm qua.Theo đó, khoản hỗ trợ của Hàn Quốc sẽ được sử dụng để phòng dịch COVID-19, cải thiện tình trạng thiếu hụt lương thực, và giúp đỡ các tầng lớp yếu thế trong xã hội. Bên cạnh đó, Seoul cũng sẽ duy trì dự án hỗ trợ gạo từ năm 2018.Bộ Ngoại giao cho biết người dân Yemen đang chịu nhiều tổn thất do dịch COVID-19 và cuộc nội chiến xảy ra cùng một lúc, do đó cần nhanh chóng thúc đẩy hỗ trợ nhân đạo. Đồng thời, Hàn Quốc khẳng định sẽ tích cực tham gia nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế hỗ trợ các quốc gia chịu khủng hoảng nhân đạo trong thời gian tới.