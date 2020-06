Em gái Chủ tịch Kim Jong-un cảnh cáo Hàn Quốc về vụ rải truyền đơn

Photo : YONHAP News

Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 4/6, Phó Chủ tịch Ủy ban tuyên truyền đảng Lao động miền Bắc Kim Yo-jong, em gái Chủ tịch Uỷ ban Quốc vụ Kim Jong-un, đã chỉ trích gay gắt vụ việc một tổ chức dân sự của người tị nạn miền Bắc tại Hàn Quốc rải truyền đơn liên quan đến Bắc Triều Tiên, đồng thời để ngỏ khả năng phá vỡ thỏa thuận quân sự liên Triều.Bà Kim Yo-jong nhấn mạnh Chính phủ Hàn Quốc cần nhận thức rõ về Tuyên bố chung Bàn Môn Điếm (27/4/2018) và thỏa thuận quân sự liên Triều (19/9/2018), trong đó cấm các hành động thù địch như rải truyền đơn trong khu vực biên giới quân sự liên Triều.Bà Kim còn đặt câu hỏi Seoul có sẵn sàng chịu trách nhiệm cho động thái phản ứng hèn hạ về vấn đề hạt nhân vào thời điểm không thích hợp nhất này hay không.Bà Kim Yo-jong cảnh cáo nếu Chính phủ Hàn Quốc không có biện pháp xử lý thích đáng, có thể miền Bắc sẽ giải tỏa khu công nghiệp liên Triều Gaesung, đóng cửa Văn phòng liên lạc chung và hủy hiệu lực thỏa thuận quân sự liên Triều. Đặc biệt, các điều khoản "có cũng như không" trong thỏa thuận quân sự liên Triều cũng có nguy cơ bị cắt bỏ.Phó Chủ tịch Kim cũng đề cập đến dịp kỷ niệm 20 năm Tuyên bố chung liên Triều 15/6/2000, đe dọa nếu những hành vi ác ý liên quan đến miền Bắc được coi là "tự do cá nhân" hoặc "tự do ngôn luận" thì Chính phủ Hàn Quốc sẽ phải trả giá đắt.Ngày 31/5, Liên minh vận động tự do Bắc Triều Tiên (FFNK), tổ chức dân sự của người tị nạn miền Bắc tại Hàn Quốc, đã thả quả bóng bay cỡ lớn từ thành phố Gimpo, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc đến Bắc Triều Tiên. Trong quả bóng có 500.000 tờ truyền đơn, 50 cuốn sách, 2.000 tờ 1 USD và 1.000 thẻ nhớ USB. Nội dung truyền đơn có ghi: "Kim Jong-un là kẻ đạo đức giả. Trong cuộc họp mở rộng lần thứ 4 của Ủy ban quân sự trung ương đảng Lao động Bắc Triều Tiên khóa VII, ông Kim đã tuyên bố vũ khí hạt nhân chiến lược mới gây sốc".Tại cuộc họp thường kỳ thứ tư ngày 4/6, Bộ Thống nhất Hàn Quốc nhận định cần dừng ngay hành động rải truyền đơn về Bắc Triều Tiên, và đang xem xét các biện pháp đối phó. Có khả năng Chính phủ sẽ đề xuất sửa đổi luật để ngăn chặn vụ việc tương tự tái diễn.