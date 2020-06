Hàn Quốc tổ chức tập huấn sử dụng chung phòng bệnh cho bệnh nhân COVID-19

Photo : YONHAP News

Viện Y tế quốc gia Hàn Quốc (NMC) ngày 5/6 sẽ tổ chức buổi tập huấn sử dụng chung phòng bệnh để đối phó với tình huống phát sinh ca nhiễm COVID-19 quy mô lớn ở Seoul và khu vực lân cận thủ đô.Tình huống giả định là số ca nhiễm mới trong ngày ở Seoul và các địa phương lân cận vượt 100 người và liên tục gia tăng, các địa phương lâm vào tình trạng thiếu giường bệnh cho bệnh nhân COVID-19 và cả các trường hợp đặc biệt như bệnh nhân chạy thận, phụ nữ có thai và trẻ sơ sinh.Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương cùng Sở cứu hỏa, chính quyền thành phố Seoul, Incheon, tỉnh Gyeonggi, Viện Y tế quốc gia và các chuyên gia sẽ tham gia buổi tập huấn.Thông qua đợt tập huấn này, Chính phủ sẽ xác định các nội dung cần cải thiện để bổ sung hướng dẫn vận hành hệ thống đối phó chung về giường bệnh ở Seoul và khu vực lân cận.Ở một diễn biến khác, cơ quan phòng dịch ngày 3/6 đã phát hiện thêm ba trường hợp không tuân thủ quy định tự cách ly, và sẽ khởi kiện một trong ba người này.Tính đến ngày 3/6, chính quyền các địa phương cùng cảnh sát, Cơ quan an toàn thực phẩm và dược phẩm (MFDS) đã tiến hành rà soát 7.912 cơ sở kinh doanh quán bar, quán rượu trên toàn quốc, xác định 4.421 (56%) cơ sở đã tạm đóng cửa. Cơ quan chức năng dự kiến sẽ khởi kiện hai cơ sở kinh doanh ở Seoul và tỉnh Gyeonggi do vi phạm lệnh cấm tụ tập, hoạt động của chính quyền địa phương.Chính quyền địa phương các khu vực trên cũng đã tiến hành rà soát cơ sở hạ tầng của tổng cộng 43.418 địa điểm kinh doanh 41 lĩnh vực như quán ăn, tiệm cà phê, cơ sở thể thao trong nhà. 764 trường hợp vi phạm như không đeo khẩu trang hay không kiểm tra thân nhiệt đã bị phát hiện và xử phạt hành chính.