126 cửa hàng do người Hàn quản lý chịu thiệt hại trong các cuộc biểu tình tại Mỹ

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Mỹ cho biết tính đến 9 giờ sáng 4/6 (giờ Hàn Quốc), đã có 126 cửa hàng do người Hàn quản lý bị thiệt hại do các cuộc bạo động tại Mỹ, tăng 27 cơ sở so với một ngày trước, chưa ghi nhận thiệt hại về người.Cụ thể, thành phố Philadelphia (bang Pennsylvania) ghi nhận 56 vụ; thành phố Chicago (bang Illinois) 14 vụ; thành phố Minneapolis (bang Minnesota), nơi xảy ra vụ biểu tình đầu tiên, ghi nhận 10 vụ; thành phố Raleigh (tiểu bang Bắc Carolina) 6 vụ; thủ đô Washington, quận Bronx (thành phố New York) và thành phố Atlanta (bang Georgia) mỗi nơi 4 vụ.Công dân Hàn tại Mỹ đang cố gắng hạn chế thiệt hại bằng cách lắp đặt tấm chắn chống phá cửa kính và trộm cắp, đồng thời thành lập một tổ chức ứng phó tình huống khẩn cấp.Lực lượng lục quân vệ binh quốc gia Mỹ hiện đã được bố trí tại các thành phố lớn để kiểm soát tình hình. Tuy nhiên, thiệt hại của các cửa hàng khu vực gần biên giới vẫn ngày càng trầm trọng. Thậm chí, một số nơi không có lực lượng an ninh còn xảy ra thiệt hại về người do các vụ nổ súng.Bộ Ngoại giao cho biết đang hợp tác với Ban đối sách khẩn cấp của cơ quan ngoại giao Mỹ để đảm bảo an toàn cho kiều bào Hàn Quốc và giảm thiểu thiệt hại.