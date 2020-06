Singapore áp dụng công nghệ Hàn Quốc trong phòng dịch COVID-19

Photo : YONHAP News

Kênh truyền hình Channel NewsAsia (CNA) hôm 3/6 đưa tin Singapore đã áp dụng mô hình phòng dịch kiểu Hàn Quốc drive-thru, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ngay trên xe ô tô.Ủy ban xúc tiến sức khỏe Singapore (HPB) ngày 2/6 cho biết từ tháng 4 vừa qua, bãi đỗ xe của khách sạn One Farrer đã được trưng dụng làm cơ sở y tế tạm thời và triển khai mô hình drive-thru.Trong tháng 5, thiết bị khử trùng tự động do Công ty công nghệ Seowoo Hàn Quốc (SWIT) phát triển đã được lắp đặt tại thang cuốn của Bệnh viện phụ nữ và trẻ em KK Singapore (KK Women's And Children's Hospital). Thiết bị này có thể loại bỏ hơn 99% vi khuẩn nhờ công nghệ khử trùng kép. Đầu tiên, dung dịch sát khuẩn sẽ được phun lên tay vịn thang cuốn để diệt khuẩn lần 1, sau đó tiếp tục khử trùng qua đèn tia cực tím (UV LED).Ngoài ra, Hàn Quốc đã lần đầu tiên xuất khẩu thành công 50 phòng áp lực âm sang Singapore gần đây.Trong một cuộc đối thoại với người dân hồi tháng 4, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã kêu gọi người dân hợp tác, cài đặt và sử dụng ứng dụng theo dõi người cách ly để chiến dịch phòng dịch hiệu quả và thành công như Hàn Quốc.Tính đến nay, Singapore đã ghi nhận thêm 569 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 36.405 ca.