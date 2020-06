Hàn Quốc xếp thứ 13 thế giới về chỉ số nhân quyền trẻ em

Photo : YONHAP News

Tổ chức nhân quyền trẻ em KidsRights của Hà Lan đã công bố trên trang chủ báo cáo thường niên "Chỉ số nhân quyền trẻ em năm 2020", đánh giá chất lượng cuộc sống của trẻ em ở 182 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới dựa trên 5 tiêu chí là quyền được sống, quyền được chăm sóc sức khỏe, quyền được giáo dục, quyền được bảo hộ và môi trường nhân quyền.Hàn Quốc đứng thứ 13 về chỉ số nhân quyền trẻ em năm nay, tăng 57 bậc so với năm ngoái. Xét theo từng tiêu chí, trẻ em Hàn Quốc đứng vị trí thứ 10 về quyền được sống (0,976 điểm); thứ 3 về quyền được chăm sóc sức khỏe (0,993 điểm), thứ 27 về quyền được giáo dục (0,839 điểm). Tuy nhiên, quyền được bảo hộ không được cho điểm và xếp hạng. Ở lĩnh vực môi trường nhân quyền, Hàn Quốc đạt 0,750 điểm, xếp khoảng vị trí thứ 31 đến 37.Chỉ số nhân quyền trẻ em của Hàn Quốc năm ngoái đứng thứ 70 thế giới. Khi đó, Hàn Quốc xếp thứ 133 về môi trường nhân quyền, song Chính phủ đã cải thiện đáng kể tiêu chí này, giúp Seoul vươn lên vị trí thứ 13 năm nay.Môi trường nhân quyền được đánh giá theo các nội dung trẻ em không bị phân biệt đối xử, được bày tỏ ý kiến, được phân bổ ngân sách tối đa, có các luật liên quan tới trẻ em, và có sự hợp tác giữa quốc gia với tư nhân nhằm đảm bảo nhân quyền cho trẻ em.Trong khi đó, Bắc Triều Tiên đứng thứ 104 về quyền được sống của trẻ em (0,796 điểm), thứ 99 về quyền được chăm sóc sức khỏe (0,871 điểm), thứ 141 về quyền được giáo dục (0,571 điểm), thứ 36 về quyền được bảo hộ (0,972 điểm), và xếp trong khoảng 143 đến 151 về môi trường nhân quyền (0,357 điểm).Mặc dù vậy, thành tích của miền Bắc đã cải thiện khá nhiều so với vị thứ 122 của năm ngoái.Nước đứng đầu về chỉ số nhân quyền trẻ em năm nay là Iceland, sau đó là Thụy Sĩ và Phần Lan. Nhật Bản xếp thứ 28 và Trung Quốc xếp thứ 109. Nước đứng cuối bảng là Cộng hòa Tchad của châu Phi. Ở vị trí thứ 181 là Afghanistan và 180 là Cộng hòa Sierra Leone (Tây Phi).Chỉ số nhân quyền trẻ em do Quỹ KidsRights phối hợp với Đại học Erasmus Rotterdam của Hà Lan phát triển. Đối tượng đánh giá là 182 nước thành viên Liên hợp quốc, đã phê chuẩn Công ước về quyền trẻ em (CRC) và có đầy đủ cơ sở dữ liệu cần thiết để đánh giá.