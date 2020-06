BOK ước tính Hàn Quốc thâm hụt cán cân vãng lai 3,12 tỷ USD tháng 4/2020

Photo : YONHAP News

Trong "Dự toán thâm hụt cán cân quốc tế tháng 4/2020" công bố ngày 4/6, Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ước tính cán cân vãng lai tháng 4 đã thâm hụt 3,12 tỷ USD, tăng 2,73 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái và là mức thâm hụt lớn nhất từ sau tháng 1/2011.Cán cân vãng lai gồm cán cân hàng hóa, cán cân dịch vụ, cán cân thu nhập sơ cấp và cán cân thu nhập thứ cấp. Trong đó, cán cân sơ cấp bao gồm lương và các khoản thu nhập từ đầu tư. Cán cân thu nhập thứ cấp hay còn gọi là cán cân chuyển giao vãng lai là thống kê các giao dịch bằng tiền hoặc tài sản khác giữa người trong nước và ngoài nước mà không làm phát sinh các nghĩa vụ trả nợ như từ thiện, biếu tặng.BOK giải thích mặc dù chi trả cổ tức cho các nhà đầu tư nước ngoài thu hẹp so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng nguyên nhân chủ yếu dẫn đến thâm hụt cán cân vãng lai là do quy mô thặng dư cán cân hàng hóa giảm mạnh.Thặng dư cán cân hàng hóa trong tháng 4 đạt 4,79 tỷ USD, giảm 820 triệu USD so với cùng kỳ năm ngoái, mức thấp nhất kể từ tháng 4/2012 do kim ngạch xuất nhập khẩu đều lao dốc.Cụ thể, kim ngạch nhập khẩu đạt 33,57 tỷ USD, giảm 16,9% so với cùng kỳ năm 2019; kim ngạch xuất khẩu đạt 36,39 tỷ USD, giảm mạnh 24,8%.BOK phân tích do dịch COVID-19 lan rộng toàn cầu, nhu cầu hàng hoá tại các thị trường lớn như Mỹ và các nước Liên minh châu Âu (EU) lao dốc đã khiến hoạt động xuất khẩu co hẹp. Ngoài ra, khối lượng xuất khẩu và đơn giá các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Hàn Quốc như chíp bán dẫn, ô tô đều giảm.Còn kim ngạch nhập khẩu sụt giảm là do giá nguyên liệu dầu thô thế giới giảm mạnh, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa sản xuất và sản phẩm tiêu dùng cũng đồng thời suy giảm.Cán cân dịch vụ thâm hụt 1,42 tỷ USD, tăng 150 triệu USD so với cùng kỳ năm ngoái.Thâm hụt cán cân du lịch tháng 4 là 340 triệu USD, giảm 90 triệu USD so với cùng kỳ năm ngoái, do lượng người xuất nhập cảnh tại Hàn Quốc giảm 98% vì dịch COVID-19 .Chi phí sử dụng thương hiệu và bằng sáng chế của các công ty công nghệ thông tin chủ lực giảm nên cán cân phí sử dụng sản phẩm sở hữu trí tuệ cũng ghi nhận thâm hụt.Tháng 4 là thời điểm chi trả cổ tức của các doanh nghiệp, tập đoàn, do hoạt động quyết toán đã diễn ra vào cuối năm.Theo đó, cán cân thu nhập sơ cấp ghi nhận thâm hụt 2,29 tỷ USD. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp chủ lực trong nước năm ngoái không khả quan, nên giá trị lợi nhuận cổ tức cũng giảm khiến thâm hụt cán cân thu nhập sơ cấp giảm 1,9 tỷ USD so với cùng kỳ một năm trước.BOK dự đoán xu hướng thâm hụt tài khoản vãng lai sẽ không kéo dài. Mặt khác, sau khi dịch COVID-19 được phần nào kiểm soát, lượng đầu tư chứng khoán của người nước ngoài tại thị trường chứng khoán trong nước và của các nhà đầu tư trong nước tại thị trường nước ngoài đều tăng so với tháng 3.