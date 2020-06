Hàn Quốc-Tây Ban Nha thảo luận hợp tác đối phó dịch COVID-19

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc chiều 4/6 đã có cuộc điện đàm 45 phút với Quốc vương Tây Ban Nha Felipe VI, thảo luận phương án hợp tác đối phó dịch COVID-19.Người phát ngôn Phủ Tổng thống Kang Min-seok cho biết trong cuộc điện đàm theo đề nghị của Quốc vương Felipe VI, Tổng thống Moon nhấn mạnh cộng đồng quốc tế cần đoàn kết trên tinh thần bao dung, tin tưởng lẫn nhau để đối phó với đại dịch COVID-19.Đặc biệt, Tổng thống khẳng định Chính phủ Hàn Quốc sẽ tăng cường đoàn kết và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực vật tư y tế, tích cực chia sẻ những kinh nghiệm phòng dịch tích lũy được trong thời gian qua.Ông Moon cũng cảm ơn Chính phủ Tây Ban Nha đã hỗ trợ chuyến bay thuê bao đưa công dân Hàn bị cô lập ở nước Cộng hòa Guinea Xích Đạo về nước an toàn.Quốc vương Felipe VI đánh giá công tác phòng dịch của Hàn Quốc đã phát huy hiệu quả mạnh mẽ, số ca tử vong do dịch COVID-19 đã giảm rõ rệt. Quốc vương nhấn mạnh năng lực đối phó dịch bệnh của Seoul được cả thế giới biết đến đã phản ánh vai trò lãnh đạo của Tổng thống Moon Jae-in.Quốc vương Felipe VI cũng chúc mừng đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đã chiến thắng trong cuộc Tổng tuyển cử tháng 4 vừa qua, và nhận định nhờ người dân Hàn Quốc tự nguyện phòng dịch và tích cực đi bỏ phiếu mà Tổng tuyển cử đã diễn ra thành công.Bên cạnh đó, Quốc vương cũng bày tỏ lấy làm tiếc vì kế hoạch chuyến thăm chính thức cấp Nhà nước tới Tây Ban Nha của Tổng thống Moon trong năm nay bị trì hoãn do dịch COVID-19. Ông hy vọng kế hoạch này sẽ được xúc tiến trở lại khi dịch bệnh lắng xuống. Tổng thống Moon đã chấp nhận đề nghị này của Quốc vương Felipe VI.