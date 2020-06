Quỹ SAMcare viện trợ 1,3 triệu USD cho Bắc Triều Tiên trong năm 2020

Photo : YONHAP News

Đài châu Á tự do (RFA) của Mỹ ngày 5/6 đưa tin tổ chức y tế phi chính phủ SAMcare đã được Hội đồng bảo an Liên hợp quốc miễn cấm vận liên quan tới Bắc Triều Tiên, và được Bộ Tài chính Mỹ cấp phép viện trợ cho miền Bắc vào ngày 21/5 vừa qua. Theo đó, tổ chức này sẽ viện trợ vật phẩm y tế tổng trị giá 1,3 triệu USD cho Bắc Triều Tiên trong thời gian tới.Thông thường, các tổ chức có văn phòng hoạt động tại Mỹ nếu muốn viện trợ cho Bắc Triều Tiên thì phải được cả Hội đồng bảo an và Chính phủ Mỹ cấp phép.Do đã được miễn cấm vận, quỹ SAMcare sẽ viện trợ lương thực khẩn cấp và thuốc men tổng trị giá 1 triệu USD cho trẻ em, phụ nữ mang thai và đang cho con bú tại Bắc Triều Tiên vào tháng sau.Trong tháng 9, tổ chức này sẽ viện trợ tiếp thiết bị y tế, vật tư bệnh viện trị giá 300.000 USD cho Bệnh viện Nhân dân 3 ở thủ đô Bình Nhưỡng.Chủ tịch quỹ SAMcare Park Se-rok là bác sĩ sản phụ khoa được cấp quyền công dân Mỹ, đến Bắc Triều Tiên lần đầu năm 1988 theo lời mời của Chính phủ miền Bắc, đóng góp cho quá trình xây dựng Bệnh viện Nhân dân 3 ở Bình Nhưỡng năm 1995. Ông thành lập quỹ SAMcare năm 1997, từ đó đến nay đã triển khai nhiều hoạt động viện trợ y tế cho miền Bắc.Trong một tin liên quan, Bắc Triều Tiên đã đề nghị tổ chức dân sự New Zealand mang tên "Xã hội New Zealand-Bắc Triều Tiên" (NZ-DPRK Society) viện trợ tài chính để mua thiết bị xét nghiệm virus COVID-19 và các vật dụng y tế vào tháng 2 vừa qua. Tổ chức này đã vận động quyên góp và chuyển 2.000 USD cho Hội chữ thập đỏ Bắc Triều Tiên vào tháng 3. Hội chữ thập đỏ miền Bắc đã dùng số tiền này để mua 87 thiết bị phòng dịch COVID-19.