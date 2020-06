Lãnh đạo 10 địa phương vùng biên giới giáp Bắc Triều Tiên kiến nghị Chính phủ lập quy chế về rải truyền đơn

Photo : YONHAP News

Thị trưởng thành phố Kimpo (tỉnh Gyeonggi) kiêm Chủ tịch Hội đồng Thị trưởng và Quận trưởng của 10 địa phương vùng biên giới tiếp giáp Bắc Triều Tiên Jeong Ha-young ngày 5/6 đã đến thăm Bộ Thống nhất, đệ trình thư kiến nghị lên Bộ trưởng Kim Yeon-chul với nội dung yêu cầu các tổ chức người dân tị nạn miền Bắc dừng hành vi rải truyền đơn.Đơn kiến nghị lên án rải truyền đơn sang miền Bắc là một hành vi vô trách nhiệm, phá vỡ những hy vọng và mong muốn của người dân ở khu vực biên giới về một cuộc sống an toàn, hòa bình, không có xung đột, căng thẳng.Lãnh đạo các địa phương vùng biên giới cũng yêu cầu Chính phủ ban bố luật xử phạt người thực hiện hành vi rải truyền đơn.Bộ trưởng Kim Yeon-chul cho biết Bộ nhận thức rõ gìn giữ hòa bình và kinh tế ổn định cho người dân khu vực biên giới là vô cùng quan trọng, qua đó khẳng định quyết tâm xây dựng các quy chế về việc rải truyền đơn.Bộ trưởng Kim cho rằng đảm bảo an ninh chính là gìn giữ gìn tài sản và bảo vệ cuộc sống cho người dân. Đại đa số người Hàn Quốc đều phản đối những hành vi gây căng thẳng, đe dọa tới tài sản và tính mạng. Do đó, Bộ trưởng Kim khẳng định sẽ thảo luận chặt chẽ với Hội đồng Thị trưởng và Quận trưởng vùng biên giới để phát triển kinh tế và hòa bình cho người dân khu vực tiếp giáp với miền Bắc.Thị trưởng Jeong cho biết người dân khu vực đã hết sức lo lắng về công văn cảnh cáo hành vi rải truyền đơn mà Bình Nhưỡng công bố ngày 4/6. Người dân nơi đây đều mong muốn quan hệ hai miền Nam-Bắc nhanh chóng được cải thiện.Trong buổi họp báo ngày 4/6, người phát ngôn Bộ Thống nhất Jo Hye-sil cho biết Chính phủ đang cân nhắc ban luật hạn chế rải truyền đơn nhằm ngăn chặn tất cả các hành vi thù địch giữa hai miền Nam-Bắc, thực thi thỏa thuận liên Triều về việc biến Khu quân sự liên Triều (DMZ) thành khu vực hòa bình, đồng thời bảo vệ người dân và xây dựng hòa bình ở khu vực biên giới.