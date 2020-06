Chính phủ mở rộng đối sách tư vấn tâm lý cho người dân vượt qua dịch COVID-19

Photo : KBS News

Tròn một tháng thực hiện biện pháp giữ khoảng cách trong giao tiếp hàng ngày, Chính phủ Hàn Quốc đang có kế hoạch mở rộng biện pháp hỗ trợ tâm lý cho bệnh nhân COVID-19 thành đối sách ngăn ngừa tình trạng trầm cảm do dịch COVID-19 kéo dài.Theo đó, Chính phủ sẽ phối hợp với công tác hỗ trợ tâm lý cho người dân tại từng cơ quan, giúp người dân có nguy cơ trầm cảm cao tư vấn chuyên sâu với các chuyên gia tư nhân. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng thiết lập hệ thống liên kết khám và điều trị với các khoa chuyên về sức khỏe thần kinh. Chính phủ dự kiến sẽ xúc tiến đối sách tăng cường hỗ trợ tâm lý cho người dân từ tháng 8 tới.Ngoài ra, bắt đầu từ tháng 7, Chính phủ sẽ vận hành chương trình trị liệu tinh thần miễn phí cho các nhân lực tuyến đầu trong cuộc chiến chống COVID-19, gồm y bác sĩ, công chức chính quyền các địa phương.Từ tháng 1 năm nay, Chính phủ đã triển khai các chương trình hỗ trợ tâm lý cho bệnh nhân và gia đình bệnh nhân COVID-19 thông qua kênh tư vấn nóng và nhóm hỗ trợ tâm lý.Trong bối cảnh một luật phụ của Luật phòng ngừa và quản lý bệnh truyền nhiễm sửa đổi vừa được ban bố ngày 4/6 vừa qua, các cơ quan phòng dịch cũng đã công bố nội dung cụ thể về công tác quản lý bệnh truyền nhiễm. Theo đó, các cơ quan y tế sẽ phải quản lý bệnh truyền nhiễm ba năm một lần và tiến hành điều tra thực trạng bệnh truyền nhiễm mỗi năm một lần.Ngoài ra, chính quyền thành phố, quận, huyện có dân số 100.000 người trở lên buộc phải phân bổ nhân viên điều tra dịch tễ.Theo số liệu thống kê đến 0 giờ ngày 5/6, Hàn Quốc ghi nhận tổng cộng 11.668 ca nhiễm COVID-19, tăng 39 ca so với số liệu công bố một ngày trước.Các ca nhiễm mới chủ yếu tập trung ở Seoul, tỉnh Gyeonggi và thành phố Incheon. Tính đến cùng ngày, Hàn Quốc có tổng cộng 273 ca tử vong do dịch COVID-19, tỷ lệ tử vọng 2,34%.Cơ quan phòng dịch đã kêu gọi người dân ở Seoul và khu vực lân cận hủy hoặc hoãn các sự kiện cuối tuần, hạn chế ra ngoài không cần thiết. Đặc biệt, các cơ sở tôn giáo nên tiến hành các hoạt động trên mạng trực tuyến, hủy hoặc hoãn các sự kiện tập trung đông người.