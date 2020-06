Hàn Quốc và Hội đồng thương mại tự do châu Âu rà soát kết quả thực hiện FTA song phương

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc cho biết Hàn Quốc và Hiệp hội thương mại tự do châu Âu (EFTA) ngày 5/6 đã tổ chức cuộc họp trực tuyến Ủy ban chung Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn-EFTA lần thứ 7, rà soát tình hình thực hiện FTA song phương nhân kỷ niệm 15 năm hiệu lực.Hiệp hội thương mại tự do châu Âu là cơ chế hợp tác kinh tế có sự tham gia của 4 nước không gia nhập Liên minh châu Âu (EU) gồm Thụy Sĩ, Na Uy, Iceland và Liechtenstein. Hiệp định FTA Hàn-EFTA là hiệp định thương mại tự do đầu tiên Hàn Quốc ký kết với các nước châu Âu.Kể từ khi FTA Hàn-EFTA bắt đầu có hiệu lực ngày 1/9/2006, giao thương giữa hai bên đã vượt mốc 10 tỷ USD năm 2015. Kim ngạch thương mại của cả năm 2019 giảm còn 6,84 tỷ USD, nhưng xuất khẩu xe ô tô điện lại đang có xu hướng tăng.Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên đánh giá FTA song phương đã đóng vai trò chủ đạo trong việc mở rộng quy mô thương mại, đặc biệt các mặt hàng được giảm thuế như tàu, xe ô tô, dược phẩm đã kéo xuất khẩu tăng lên.Na Uy công bố đặt mục tiêu ngừng bán xe ô tô chạy bằng nguyên liệu hóa thạch đến năm 2025, nên xuất khẩu ô tô điện Hàn Quốc sang quốc gia này đã tăng mạnh. Kim ngạch xuất khẩu ô tô điện sang thị trường này đã tăng vọt từ 10 triệu USD năm 2013 lên 324 triệu USD trong năm ngoái.Nhập khẩu cũng tăng, chủ yếu tập trung vào các mặt hàng được hưởng thuế đặc biệt như cá hồi, đồng hồ và dược phẩm.Bên cạnh đó, hai bên đã rà soát lại tình hình thay đổi đầu tư và giao thương song phương kể từ khi FTA có hiệu lực. Hai bên cũng nhất trí công nhận xuất xứ đối với những hàng hóa được lưu trữ, vận chuyển ở nước thứ ba, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp xuất khẩu.