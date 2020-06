Hàn Quốc tăng cường kiểm tra thực hiện quy tắc phòng dịch

Photo : YONHAP News

Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) ngày 7/6 đã phối hợp với chính quyền các địa phương tiến hành kiểm tra hơn 16.300 cơ sở tôn giáo và tụ điểm vui chơi, phát hiện và xử lý hành chính 53 trường hợp vi phạm quy định phòng dịch COVID-19. Chính phủ cũng đồng thời kiểm tra hơn 3.700 hộp đêm và phát hiện 6 nơi vi phạm.Cơ quan phòng dịch nhận định các ca lây nhiễm có xu hướng phát sinh tại những nơi khó thực hiện quy tắc phòng dịch như gosiwon (phòng trọ diện tích hẹp chỉ đủ không gian để ngủ, các tiện ích khác phải dùng chung với người cùng thuê), công trường quy mô nhỏ hay chợ phiên sớm. Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương cho biết sẽ chủ động kiểm tra những địa điểm này.Trong một diễn biến khác, thành phố Seoul ngày 8/6 đã bắt đầu triển khai xét nghiệm COVID-19 cho cả những người dân có nhu cầu.Trong bối cảnh dịch bệnh vẫn lây lan nhanh và xuất hiện nhiều ca không rõ nguồn lây nhiễm, chính quyền thành phố đã ra quy định cấm mọi hành vi tụ tập đông người như tổ chức các buổi giới thiệu sản phẩm hay chương trình đào tạo tại cơ sở tôn giáo.Các ngành nghề bán hàng đa cấp, bán hàng tận nhà đã được xếp vào nhóm có nguy cơ lây lan dịch bệnh cao. Chính quyền thành phố cho biết sẽ ra quy định phòng dịch cụ thể với hơn 7.300 cơ sở hoạt động kinh doanh các lĩnh vực này, đồng thời xử lý các trường hợp hoạt động không đăng ký.Bên cạnh đó, thành phố cũng yêu cầu hơn 350 sân tập bóng chày trong nội thành hạn chế hoạt động, tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc phòng dịch, và sẽ tiến hành kiểm tra cả các phòng tập thể dục thể thao, phòng tập theo nhóm.Diễn biến dịch COVID-19 tại thủ đô Seoul và khu vực lân cận những ngày này được đánh giá là có phần giống với tình hình hồi tháng 3, thời điểm liên tiếp xuất hiện các ca lây nhiễm tập thể.Trong 38 ca nhiễm mới tính đến 0 giờ ngày 8/6, có đến 33 ca tập trung quanh khu vực này. Trong đó, riêng thủ đô Seoul ghi nhận đến 22 ca, tỉnh Gyeonggi 7 ca và thành phố Incheon 4 ca.Số ca nhiễm mới theo ngày tại khu vực này có ngày thậm chí xấp xỉ ngưỡng 60 ca. Con số này tăng nhanh là do các ca lây nhiễm tập thể liên quan đến trung tâm phân phối hàng hóa, nhà thờ, hay mới đây là một doanh nghiệp bán hàng đa cấp và một sân tập bóng chày.Trong khi đó, các quy định phòng dịch nghiêm ngặt của Chính phủ cũng không giúp giảm bớt lượng đi lại của người dân. Theo số liệu ghi nhận trong hai ngày cuối tuần đầu tiên sau khi áp dụng quy định mới (30 và 31/5), lượng đi lại, di chuyển của người dân vẫn ở mức 99% so với cuối tuần ngay trước đó.