Quản lý nơi ở dành cho các nạn nhân nô lệ tình dục được phát hiện tự sát

Photo : YONHAP News

Quản lý "Ngôi nhà hòa bình" thuộc sở hữu của Hội đồng khắc ghi chính nghĩa Hàn Quốc tối 6/6 đã được phát hiện trong tình trạng tử vong tại nhà ở thành phố Paju, tỉnh Gyeonggi."Ngôi nhà hòa bình" do bà Son (60 tuổi) quản lý, nơi ở dành cho các phụ nữ bị ép mua vui cho binh lính Nhật trong Thế chiến II, đã bị Viện kiểm sát khám xét do các cáo buộc nghi ngờ Hội đồng khắc ghi chính nghĩa (tiền thân là Hội đồng về vấn đề phụ nữ Hàn Quốc bị ép mua vui cho binh lính Nhật trong Thế chiến II) biển thủ quỹ ủng hộ.Hội đồng khắc ghi chính nghĩa cho biết bà Son đã phải chịu áp lực tâm lý nặng nề do vụ việc Viện kiểm sát tịch thu chứng cứ làm sáng tỏ những nghi ngờ trên, và những nội dung báo chí đưa tin. Khi còn sống, quản lý Son hay tâm sự rằng cuộc đời và sự nghiệp hoạt động của bà dường như đã bị phủ nhận hoàn toàn kể từ khi những cáo buộc được đưa ra.Viện kiểm sát khu vực Tây Seoul đã bày tỏ tiếc thương với cái chết của bà Son, đồng thời cho biết các công tố viên không hề triệu tập hoặc yêu cầu triệu tập bà để điều tra các cáo buộc về Hội đồng khắc ghi chính nghĩa. Cảnh sát sẽ tiến hành khám nghiệm tử thi và kiểm tra camera giám sát để xác nhận nguyên nhân tử vong của bà Son."Ngôi nhà hòa bình" nơi bà Son quản lý đã được một nhà thờ trao tặng cho Hội đồng khắc ghi chính nghĩa vào năm 2012. Các cụ bà nạn nhân nô lệ tình dục, trong đó có bà Kim Bok-dong đã khuất, từng sinh hoạt tại ngôi nhà này. Hiện chỉ còn bà Kil Won-ok đang sinh sống tại đây.