Hàn Quốc phát động phong trào tưởng nhớ liệt sỹ hy sinh trong chiến tranh Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Ủy ban xúc tiến các dự án kỷ niệm 70 năm chiến tranh Triều Tiên ngày 8/6 cho biết sẽ phát động phong trào cài huy hiệu hình cờ Thái cực để tưởng nhớ hơn 120.000 liệt sỹ đã hy sinh trong cuộc chiến nhưng vẫn chưa tìm thấy hài cốt.Phong trào này khởi phát từ khi Phòng nghiên cứu giao tiếp công cộng của trường Đại học Kwangwon tự làm huy hiệu và phát cho người dân. Sau đó, Ủy ban xúc tiến dự án đã hợp tác với các doanh nghiệp tư nhân để phát triển thành phong trào chính thức trong dịp kỷ niệm năm nay.Huy hiệu cờ Thái Cực có hình lá cờ phủ trên quan tài liệt sỹ. 122.609 huy hiệu đã được chế tác đính kèm số hiệu, tương đương 122.609 liệt sỹ đã hy sinh nhưng vẫn chưa tìm được hài cốt.Huy hiệu số 1 đã được trao cho bà Seo Geum-bong (70 tuổi), con gái liệt sĩ Seo Byeong-han. Bà sinh ra giữa thời chiến tranh và chưa một lần được gọi tiếng cha. Mẹ của bà đã mất năm 2016 khi ước nguyện đưa hài cốt chồng về an táng vẫn chưa được thực hiện.Huy hiệu cờ Thái cực sẽ được phát tặng dưới nhiều hình thức, như qua ứng dụng All one bank của Ngân hàng Nonghyup từ ngày 9/6 và tại các cửa hàng tiện ích GS25 từ ngày 15/6.