Liên hợp quốc hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp gần 5 triệu USD cho Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Đài châu Á tự do (RFA) đưa tin Quỹ ứng phó khẩn cấp trung ương (CERF) của Liên hợp quốc ngày 4/6 đã phê duyệt khoản hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp quy mô gần 5 triệu USD cho gần 3,6 triệu người dân Bắc Triều Tiên. Gói viện trợ này sẽ tập trung vào các lĩnh vực y tế, dinh dưỡng, nước sạch và đảm bảo an toàn vệ sinh.Theo đó, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) sẽ sử dụng 1,2 triệu USD để triển khai dự án thanh lọc nguồn nước ở các cơ sở y tế nhằm phòng ngừa dịch bệnh và tránh tử vong ở sản phụ, trẻ sơ sinh và trẻ đang bú mẹ; và dự án cung cấp thuốc cho Hệ thống quản lý bệnh dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.Tổ chức y tế thế giới (WHO) cũng sẽ trích 500.000 USD từ CERF để thực hiện dự án hỗ trợ dinh dưỡng cho các tầng lớp yếu thế trong xã hội và sản phụ. Tổ chức Lương thực và nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) sẽ hỗ trợ sản xuất rau và đậu nành để cải thiện dinh dưỡng cho Bắc Triều Tiên, với quy mô 700.000 USD.Ngoài ra, Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên thuộc Hội đồng bảo an Liên hợp quốc cũng đã miễn lệnh trừng phạt đối với nước này, để UNICEF có thể viện trợ các thiết bị y tế như lồng kính cho trẻ sinh non, máy tạo oxy, máy siêu âm, tủ bảo quản vắc-xin để phục vụ công tác cấp cứu và điều trị cho trẻ sơ sinh, tổng trị giá 4,41 triệu USD.Thông thường, thời hạn miễn trừ lệnh trừng phạt Bắc Triều Tiên của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc là 6 tháng sau khi thẩm định, nhưng do dịch COVID-19 bùng phát trên toàn thế giới, thời hạn miễn trừ sẽ kéo dài một năm, tức là có hiệu lực đến ngày 3/6 năm sau.