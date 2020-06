WB dự đoán kinh tế toàn cầu năm 2020 tăng trưởng -5,2%

Photo : YONHAP News

Trong báo cáo “Triển vọng kinh tế toàn cầu” công bố ngày 8/6 (giờ địa phương), Ngân hàng thế giới (WB) dự báo kinh tế thế giới trong năm 2020 sẽ tăng trưởng -5,2%, giảm 7,7% so với mức dự báo tháng 1 (2,5%).Ngân hàng thế giới nhận định nguyên nhân chính là do đại dịch COVID-19 lây lan trên toàn thế giới, và đánh giá tình hình hiện nay là cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất sau Thế chiến II, gấp ba lần so với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2009.WB phân tích các cuộc khủng hoảng kinh tế trước đây là do nhiều yếu tố kết hợp như tài chính, chiến tranh và giá dầu mỏ, nhưng đây là lần đầu tiên một cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới nổ ra chỉ vì một nguyên nhân là đại dịch COVID-19 lây lan toàn cầu.Theo dự đoán của Ngân hàng thế giới, Mỹ sẽ tăng trưởng -6,1% trong năm nay, các nước Khu vực đồng tiền chung euro tăng trưởng -9,1%, chỉ có Trung Quốc tăng trưởng dương 1%.WB không công bố chỉ số dự báo tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc năm 2020, chỉ nhận định tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của khu vực Đông Á-Thái Bình Dương (bao gồm Hàn Quốc) đạt 0,5%, các khu vực còn lại tăng trưởng âm.Tuy nhiên, nếu loại bỏ Trung Quốc thì tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của khu vực Đông Á-Thái Bình Dương sẽ là -1,2%, mức tăng trưởng âm đầu tiên kể từ năm 1998, thời kỳ khủng hoảng tiền tệ châu Á.WB phân tích dịch COVID-19 sẽ khiến các nước đang phát triển và công nghiệp mới chịu ảnh hưởng nhiều hơn so với các nước phát triển do thương mại và du lịch sụt giảm.