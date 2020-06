Chi trả trợ cấp thất nghiệp tháng 5 cao kỷ lục

Photo : YONHAP News

Số người thất nghiệp ở Hàn Quốc tăng mạnh do tác động của dịch COVID-19 đã khiến tổng số tiền chi trả trợ cấp tìm việc trong tháng 5 vừa qua tăng lên 1.016,2 tỷ won (850 triệu USD), nhiều hơn 257,5 tỷ won (215 triệu USD) so với cùng kỳ năm ngoái, ghi nhận mức cao nhất từ trước đến nay.Trợ cấp tìm việc là khoản tiền hỗ trợ của Chính phủ trích từ quỹ bảo hiểm tuyển dụng dành cho những lao động thất nghiệp đang tìm kiếm việc làm, trong đó phần lớn là trợ cấp thất nghiệp.Các lao động tham gia bảo hiểm tuyển dụng trong một thời gian nhất định đều được nhận trợ cấp tìm việc. Tuy nhiên, hộ kinh doanh nhỏ lẻ, lao động bán thời gian và lao động tự do không thuộc đối tượng được Chính phủ chi trả trợ cấp tìm việc.Số người đăng ký nhận tiền trợ cấp tìm việc mới trong tháng trước là 110.000 người, tăng 27.000 người so với một năm trước (84.000 người). Cụ thể, ngành chế tạo có 22.000 người, ngành kinh doanh sỉ và lẻ 14.000 người, ngành xây dựng 13.000 người, ngành dịch vụ và du lịch 12.000 người, ngành y tế và phúc lợi như bệnh viện tư là 10.000 người.Xét theo từng ngành nghề, có thể nói ngành chế tạo đang liên tiếp chịu cú sốc lớn nhất từ dịch COVID-19. Số lao động đăng ký mới bảo hiểm tuyển dụng trong tháng 5 ở lĩnh vực chế tạo giảm 54.000 người, thấp nhất kể từ mức giảm 99.000 người tháng 1 năm 1998, thời điểm khủng hoảng tiền tệ châu Á.Trong khi đó, số lao động dưới 29 tuổi tham gia bảo hiểm lao động đã giảm đáng kể. Bộ Tuyển dụng và lao động nhận định nguyên nhân là do các doanh nghiệp đang hoãn tuyển dụng nhân viên mới, lao động ngành kinh doanh sỉ và lẻ, ngành nhà hàng, khách sạn cũng cắt giảm nhiều việc làm ngắn hạn.