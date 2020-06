Hơn 900.000 thông tin thẻ tín dụng nội địa Hàn Quốc bị sử dụng trái phép ở nước ngoài

Photo : YONHAP News

Hiệp hội tài chính tín dụng Hàn Quốc (The Credit Finance Association) cho biết hơn 900.000 thông tin thẻ tín dụng trong nước đang được lưu hành trái phép tại các thị trường chợ đen trên mạng trực tuyến của nước ngoài.Hiệp hội giải thích gần đây, Viện An ninh tài chính (FSI) đã nhận được báo cáo trên từ một doanh nghiệp an ninh.Thông tin bị rò rỉ gồm số thẻ tín dụng, ngày hết hạn, mã số CVC (3 chữ số) ở mặt sau của thẻ. Tuy nhiên, mã số bí mật được cho là không bị đánh cắp. 54% trong 900.000 thẻ không thể sử dụng được do hết hạn, và khoảng 41.000 thẻ vẫn còn hạn sử dụng.Hiệp hội tài chính tín dụng cho biết đang theo dõi thông tin thẻ bị đánh cắp bằng hệ thống phòng chống sử dụng gian lận thẻ FDS.FDS là hệ thống giám sát sử dụng gian lận thẻ tín dụng theo thời gian thực. Nếu phát hiện thẻ có dấu hiệu bị sử dụng không đúng, hệ thống sẽ chặn phê duyệt thanh toán và gửi thông báo về điện thoại của chủ thẻ. Theo đó, hãng phát hành thẻ sẽ hướng dẫn theo từng bước cho chủ thẻ bị rò rỉ thông tin.Hiệp hội tài chính tín dụng khuyến cáo người dùng nào nhận được thông báo bị đánh cắp thông tin thẻ nên đăng ký cấp lại thẻ mới. Trong trường hợp phát sinh thiệt hại, công ty phát hành thẻ sẽ đền bù lại toàn bộ số tiền chủ thẻ bị mất.Hiệp hội giải thích vụ thông tin thẻ bị đánh cắp lần này xảy ra trước thời điểm áp dụng thiết bị đầu cuối IC xác thực bảo mật. Cơ quan này đang điều tra ngọn ngành vụ việc.