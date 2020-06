Doanh số ở nước ngoài của top 100 doanh nghiệp lớn giảm hơn 10% trong quý I năm 2020

Photo : YONHAP News

Liên đoàn công nghiệp Hàn Quốc (FKI) ngày 9/6 đã công bố phân tích kết quả kinh doanh tổng hợp trong quý I năm nay của top 100 doanh nghiệp Hàn Quốc có doanh số cao. Theo đó, doanh số ở nước ngoài của các doanh nghiệp này đã giảm 10,4% so với quý IV năm ngoái.Quý IV năm 2019, doanh số ở thị trường quốc tế của 100 doanh nghiệp trên tăng 12,3% so với quý I cùng năm, nhưng sau đó lại có xu hướng giảm do ảnh hưởng của dịch COVID-19.FKI phân tích Chính phủ Trung Quốc đã áp đặt biện pháp phong tỏa tại 14 tỉnh, thành phố trọng điểm vào tháng 2 vừa qua để ngăn chặn dịch bệnh lây lan, khiến các doanh nghiệp, nhà máy của Hàn Quốc tại Trung Quốc phải ngừng hoạt động gần một tháng. Đây là nguyên nhân chính kéo doanh số của các doanh nghiệp đi xuống.Ngoài lĩnh vực tài chính và bảo hiểm, hầu hết các ngành còn lại đều giảm doanh số ở nước ngoài. Cụ thể, xe ô tô giảm 14,3%, các đồ điện gia dụng và điện tử gồm cả điện thoại và TV giảm 9%. Tỷ trọng sản xuất xe ô tô và đồ diện gia dụng, đồ điện tử ở nước ngoài chiếm lần lượt 70% và 90%, chủ yếu phụ thuộc vào các nhà máy ở Trung Quốc.Xét doanh số của top 20 doanh nghiệp theo từng thị trường, khu vực Trung Quốc và châu Á giảm 11,8%, châu Âu và châu Mỹ giảm lần lượt 13% và 5,4%.Trong các doanh nghiệp công bố riêng kết quả kinh doanh ở thị trường Trung Quốc, doanh số của top 5 gồm hãng điện tử Samsung, hãng xe ô tô Hyundai, hãng điện tử LG, hãng SK Hynix và công ty phụ tùng ô tô Hyundai Mobis giảm 24,6% so với quý IV năm ngoái.Doanh số của công ty SK Hynix tăng 7,9% do chủ yếu tập trung vào một sản phẩm duy nhất là chíp bán dẫn. Còn các doanh nghiệp liên doanh với công ty điện tử Samsung và hãng ô tô Hyundai ở Trung Quốc đều giảm lần lượt 14,8% và 70%.Liên đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc dự đoán doanh số ở nước ngoài của 100 doanh nghiệp hàng đầu trong quý II năm nay có thể sẽ giảm hơn 10% so với quý I, do xuất khẩu tháng 4 và 5 đều giảm hơn 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Hãng cung cấp thông tin tài chính tổng hợp từ dự đoán của các công ty chứng khoán lớn trong nước FnGuide cũng nhận định doanh số quý II của top 10 doanh nghiệp lớn sẽ giảm 9,3% so với quý I.FKI cho rằng để tháo gỡ vấn đề này, Hàn Quốc cần nhanh chóng áp dụng biện pháp nhập cảnh nhanh cho nhân viên doanh nghiệp như đang thực hiện với Trung Quốc sang các nước đối tác thương mại lớn như Việt Nam, Indonesia, Nhật Bản, Mỹ.