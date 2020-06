Hàn Quốc phát triển thực phẩm chế biến sẵn làm từ thủy sản để xuất khẩu

Photo : YONHAP News

Bộ Hải dương và thủy sản Hàn Quốc ngày 9/6 cho biết đã nhất trí trong năm nay phát triển 9 loại thực phẩm chế biến sẵn mới sử dụng nguồn tài nguyên thủy sản nội địa để quảng bá và bán tại các cửa hàng tiện lợi ở nước ngoài, trong bối cảnh nhu cầu thức ăn nhanh ngày càng tăng do dịch COVID-19 kéo dài.Bộ Hải dương và thủy sản giải thích thực phẩm làm từ thủy sản của Hàn Quốc có mùi vị và thành phần dinh dưỡng vượt trội, có tiềm năng tăng trưởng lớn ở thị trường nước ngoài. Tuy nhiên, thủy sản thường dễ bị hư hỏng ở nhiệt độ thường, quy trình nấu nướng cũng khá phức tạp nên tương đối kén người dùng. Đây là lý do Bộ quyết định phát triển sản phẩm vchế biến sẵn làm từ thủy, hải sản.Theo đó, bắt đầu từ tháng này, Bộ sẽ liên kết với các cửa hàng tiện lợi ở nước ngoài chuyên phân phối thực phẩm ăn nhanh để xúc tiến các hoạt động marketing ở thị trường hải ngoại. Cụ thể là 148 cửa hàng tiện lợi ở 5 nước gồm Trung Quốc (tập đoàn phát triển vận tải Qilu), Đài Loan (FamilyMart), Việt Nam (Seven Eleven, Ministop), Singapore (Hao Mart), và Malaysia (myNEWS.com).Trong năm ngoái, xuất khẩu món chả cá Hàn Quốc sang thị trường Việt Nam và Đài Loan đã tăng mạnh nhờ mô hình quảng bá tại các cửa hàng tiện lợi. Dự kiến các chương trình khuyến mại tại các cửa hàng tiện lợi trong năm nay sẽ giúp thúc đẩy xuất khẩu thực phẩm thủy sản chế biến sẵn của Hàn Quốc ra nước ngoài.