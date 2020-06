Xuất khẩu ô tô điện 5 tháng đầu năm 2020 của Hyundai và Kia tăng vọt

Photo : YONHAP News

Hãng ô tô Hyundai và Kia của Hàn Quốc ngày 9/6 cho biết xuất khẩu ô tô điện 5 tháng đầu năm nay đạt tổng cộng 40.182 chiếc, tăng 57,9% so với cùng kỳ năm ngoái (25.454 chiếc).Xét theo từng chủng loại, xuất khẩu dòng xe Hyundai Kona đạt 16.856 chiếc, tăng 30,4%; dòng xe Kia Niro đạt 13.376 chiếc, tăng 157,2%; Ioniq của Hyundai đạt 6.432 chiếc và Soul của Kia đạt 3.518 chiếc, tăng lần lượt 18% và 88%.Chỉ riêng tháng 5 vừa qua, xuất khẩu ô tô điện đạt 11.072 chiếc, tăng hơn gấp đôi so với một năm trước (4.769 chiếc). Xuất khẩu xe Kia Niro đạt 4.589 chiếc, tăng tới 434% so với cùng kỳ năm ngoái; Huyndai Kona đạt 4.321 chiếc, tăng 67%; Hyundai Ioniq đạt 1.093 chiếc, Kia Soul đạt 1.069 chiếc, tăng lần lượt 20,5% và 157,6%.Kim ngạch xuất khẩu xe điện tháng 5 đạt 396 triệu USD, tăng vọt 69,1%, trái ngược hoàn toàn với tổng kim ngạch xuất khẩu ngành ô tô nói chung. Tổng kim ngạch xuất khẩu ô tô tháng trước đạt hơn 1,8 triệu USD, giảm 54,1%.Ô tô điện Hàn Quốc chủ yếu được xuất khẩu sang thị trường châu Âu bởi Liên minh châu Âu (EU) siết chặt quy chế về môi trường đối với xe ô tô khiến nhu cầu ô tô điện tăng cao. Một số nước châu Âu như Pháp và Đức đã có phương án hỗ trợ ngành công nghiệp xe ô tô, chủ yếu nghiêng về ô tô điện.Theo Hiệp hội công nghiệp ô tô Hàn Quốc, Pháp đang có chính sách tăng trợ cấp khi mua xe ô tô thân thiện với môi trường từ 6.000 euro (6.800 USD) lên 7.000 euro (7.900 USD) tới cuối năm nay. Tương tự, Đức cũng có chính sách tăng trợ cấp từ tối đa 3.000 euro (3.400 USD) lên 7.000 euro (7.900 USD) đối với ô tô điện giá dưới 40.000 euro (hơn 45.000 USD).Hãng ô tô Hyundai dự kiến ra mắt dòng xe điện Genesis G80 và xe điện NE (tên mã phát triển) dựa trên nền tảng mô-đun toàn cầu điện (E-GMP) vào năm sau. Hãng ô tô Kia cũng dự kiến ra mắt hai dòng xe điện CUV giá dưới 40.000 euro vào quý II năm sau. Ngoài ra, hãng Kia cũng đang phát triển xe Niro thế hệ thứ hai và xe điện CV (tên mã phát triển) dựa trên nền tảng E-GMP.Theo trang web khảo sát thị trường xe điện EV Sale, thị phần ô tô điện của Huyndai và Kia đạt 8%, đứng đầu quý I năm nay. Theo sau đó lần lượt là Tesla, Volkswagen và Renault-Nissan.