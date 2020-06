Bắc Triều Tiên vẫn duy trì kênh liên lạc với Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc trong ngày 9/6

Photo : YONHAP News

Bắc Triều Tiên ngày 9/6 đã cắt đứt mọi kênh liên lạc với Hàn Quốc, nhưng kênh liên lạc trực tiếp giữa Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc với quân đội miền Bắc được cho là vẫn hoạt động bình thường trong ngày này.Điện thoại liên lạc trực tiếp giữa Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc với quân đôi Bắc Triều Tiên được lắp đặt một đầu tại văn phòng trực ban của sĩ quan phía Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc ở Bàn Môn Điếm (Hàn Quốc), và một đầu tại tòa nhà Panmungak phía miền Bắc.Tuy nhiên, vẫn chưa rõ Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục duy trì hoạt động của kênh liên lạc với Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc trong thời gian tới hay không. Phía Bộ Tư lệnh cho biết sẽ tiếp tục theo dõi tình hình trong một, hai ngày tới.Năm 2013, Bắc Triều Tiên đã tuyên bố hủy Hiệp định đình chiến trên bán đảo Hàn Quốc và đơn phương cắt đứt kênh liên lạc trực tiếp với Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc, chỉ mới khởi động lại vào tháng 7/2018 sau khi căng thẳng với Mỹ và Hàn Quốc phần nào được giải tỏa.Một số ý kiến nhận định do Hiệp định đình chiến vẫn còn hiệu lực ràng buộc nên có thể miền Bắc sẽ duy trì kênh liên lạc trực tiếp với Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc để quản lý, duy trì hiệp định này.Ủy ban đình chiến quân sự thuộc Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc thường gọi điện thoại cho phía quân đội miền Bắc hai lần mỗi ngày để kiểm tra đường truyền tín hiệu.Cơ quan này cho biết trong trường hợp kênh liệc lạc trực tiếp bị cắt đứt, khi có nội dung cần thông báo với miền Bắc, Bộ Tư lệnh sẽ sử dụng loa ở ranh giới quân sự liên Triều (MDL) trong Khu vực an ninh chung (JSA).Sáng và chiều 9/6, Bắc Triều Tiên đã không nhận các cuộc gọi định kỳ của kênh liên lạc quân sự liên Triều trên biển Tây và biển Đông, cũng như nhận tín hiệu đường dây nóng giữa các tàu trên biển của hai nước trong khuôn khổ kiểm tra đường truyền hàng ngày.Đây là lần đầu tiên Bình Nhưỡng không trả lời các cuộc điện thoại kiểm tra định kỳ kể từ khi khôi phục kênh liên lạc quân sự và đường dây nóng giữa các tàu thuyền trên biển giữa hai miền Nam-Bắc. Theo thông lệ, quân đội hai bên thường thực hiện các cuộc gọi định kỳ của hai kênh liên lạc này vào 9 giờ sáng và 4 giờ chiều mỗi ngày.Trong một diễn biến khác, Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 10/6 đã tố cáo hai tổ chức dân sự rải truyền đơn sang miền Bắc với lý do vi phạm Luật giao lưu hợp tác liên Triều, đồng thời đình chỉ giấy phép thành lập pháp nhân đối với hai đơn vị này.Hai tổ chức trên gồm Liên minh vận động tự do Bắc Triều Tiên do ông Park Sang-hak dẫn đầu, và tổ chức "Keunsaem" do em trai ông Park Sang-hak là ông Park Jong-oh chỉ đạo.Bộ Thống nhất nhận định các hoạt động của hai tổ chức trên đã vi phạm toàn diện thỏa thuận giữa lãnh đạo liên Triều, làm gia tăng căng thẳng giữa hai miền Nam-Bắc, cũng như đe dọa đến an toàn của người dân khu vực biên giới.Điều 13 Luật giao lưu hợp tác liên Triều quy định tất cả các vật phẩm đưa sang Bắc Triều Tiên phải được Bộ trưởng Thống nhất phê chuẩn.Tuy nhiên từ trước đến nay, Chính phủ Hàn Quốc chưa từng chỉ trích hành động rải truyền đơn sang miền Bắc không cần phê chuẩn là vấn đề nghiêm trọng. Do đó, biện pháp lần này của Bộ Thống nhất có thể làm dấy lên tranh cãi trong dư luận.Ngày 31/5, Liên minh vận động tự do Bắc Triều Tiên đã thả một quả bóng bay cỡ lớn chứa sách, tiền giấy và truyền đơn sang phía miền Bắc. Ngày 8/6 vừa qua, tổ chức "Keunsaem" lại thả các bình nhựa chứa gạo ra biển ở khu vực xã Samsan, huyện Ganghwa, thành phố Incheon để đưa sang Bắc Triều Tiên. Nhân kỷ niệm 70 năm chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), Liên minh vận động tự do Bắc Triều Tiên dự kiến sẽ tiếp tục thả 1 triệu tờ truyền đơn sang miền Bắc trong ngày 25/6 tới.Bình Nhưỡng đã ra công văn dưới danh nghĩa Phó Chủ tịch Ủy ban tuyên truyền đảng Lao động Kim Yo-jong, em gái Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un, chỉ trích hành vi rải truyền đơn của các tổ chức miền Nam.