Số ca nhiễm COVID-19 mới tại Hàn Quốc quay lại mốc 50 người trong ngày 9/6

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) công bố tính tới 0 giờ ngày 10/6, Hàn Quốc ghi nhận tổng cộng 11.902 ca nhiễm COVID-19, tăng 50 người so với số liệu công bố một ngày trước.Trong đó, Seoul ghi nhận 12 ca, thành phố Incheon 8 ca, tỉnh Gyeonggi 21 ca. Ngoại trừ một ca nhiễm ở tỉnh Gyeonggi là ngoại nhập, tất cả các ca nhiễm còn lại ở ba địa phương này đều phát sinh trong cộng đồng.Ngoài ra, tỉnh Bắc Gyeongsang cũng ghi nhận 2 ca, tỉnh Gangwon 1 ca, và 6 trường hợp phát hiện trong quá trình kiểm dịch nhập cảnh tại sân bay.Số ca nhiễm COVID-19 mới công bố từ ngày 1 đến 5/6 đều có xu hướng tăng (từ 35 lên 49 ca), đến ngày 6/6 tăng lên 51 ca, 7/6 lên tới 57 ca. Sau khi giảm còn 38 ca theo số liệu công bố ngày 8 và 9/6, số ca nhiễm mới lại quay về mốc 50 ca.Tính đến nay, Hàn Quốc đã có tổng cộng 276 ca tử vong do dịch COVID-19, tăng 2 ca trong ngày 9/6.10.611 người đã được điều trị khỏi, tăng 22 người trong ngày 9/6. Hiện vẫn còn 1.015 người đang được điều trị cách ly.Từ ngày 10/6, Chính phủ quy định 8 loại tụ điểm nguy cơ cao trở thành ổ dịch như quán rượu, quán karaoke phải lập danh sách khách ra vào bằng hệ thống điện tử quét mã QR trên điện thoại.Về vụ việc một nhân viên y tế tại một trạm xét nghiệm COVID-19 chỉ định ở thành phố Incheon bị ngất trong ngày 9/6, Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương ngày 10/6 cho biết sẽ hỗ trợ ngân sách 300 triệu won (hơn 251.000 USD) để lắp đặt điều hòa nhiệt độ cho 614 trạm xét nghiệm chỉ định trên cả nước.Ngoài ra, kỳ thi tuyển công chức địa phương và công chức Sở giáo dục sẽ vẫn diễn ra như dự kiến vào cuối tuần này (13/6), nhưng phải đảm bảo giữ đúng khoảng cách giữa các thí sinh. Số lượng thí sinh mỗi phòng thi giảm từ 30 người xuống còn 20 người. Thí sinh sẽ được kiểm tra thân nhiệt, các trường hợp có triệu chứng nghi ngờ sẽ được bố trí phòng thi riêng.Chính phủ cũng đã quyết định kéo dài hiệu lực cảnh báo "chú ý đặc biệt về du lịch" thêm 10 ngày nữa (tới ngày 1/7).Gần đây, một số thông tin về lộ trình di chuyển của các bệnh nhân COVID-19 vẫn được đăng tải trên mạng dù đã quá thời hạn công bố, gây ảnh hưởng tới đời sống người dân. Chính phủ cho biết sẽ chú ý cải thiện vấn đề này.