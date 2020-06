Hàn Quốc kêu gọi nỗ lực quốc tế đạt mục tiêu giải giáp, không phổ biến vũ khí hạt nhân

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 10/6 cho biết Thứ trưởng Ngoại giao Lee Tae-ho đã kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục nỗ lực đạt mục tiêu chung là ngăn chặn lan truyền vũ khí hạt nhân và đẩy mạnh sử dụng năng lượng hạt nhân với mục đích hòa bình.Ông Lee đưa ra phát biểu trên ngày 9/6 tại cuộc họp Stockholm cấp Bộ trưởng về Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) theo hình thức trực tuyến, thảo luận hợp tác củng cố cam kết trong khuôn khổ Hiệp ước. Lãnh đạo Ngoại giao 16 nước không sở hữu vũ khí hạt nhân đã tham gia cuộc họp này.Thứ trưởng Lee nhận định NPT nên duy trì vai trò nền tảng cho cơ chế giải giáp và không phổ biến vũ khí hạt nhân của thế giới. Cộng đồng quốc tế nên chung tay nỗ lực để đảm bảo giải giáp vũ khí hướng tới mục tiêu thế giới không vũ khí hạt nhân. Ông Lee còn nhấn mạnh Hàn Quốc đã tích cực đóng góp để củng cố cơ chế, và quyết tâm tuân thủ mọi điều khoản trong Hiệp ước NPT.Năm nay là kỷ niệm 50 năm Hiệp ước NPT có hiệu lực. Hội thảo đánh giá mức độ tuân thủ Hiệp ước của các nước thành viên vốn dự kiến tổ chức ở New York đầu năm nay, nhưng đã bị hoãn sang năm sau do đại dịch COVID-19.Tháng 11 năm ngoái, Ủy ban giải giáp vũ khí và an ninh quốc tế thuộc Liên hợp quốc đã đồng loạt thông qua dự thảo nghị quyết của Hàn Quốc, khuyến khích thanh niên tham gia các vấn đề giải giáp và không phổ biến vũ khí.