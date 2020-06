Giới y tế Hàn Quốc xác định 4 yếu tố khiến bệnh nhân COVID-19 có nguy cơ diễn biến nặng

Photo : YONHAP News

Giới y tế Hàn Quốc ngày 10/6 đã công bố 4 yếu tố nguy hiểm giúp sớm sàng lọc bệnh nhân COVID-19 nặng.Cụ thể, nhóm nghiên cứu về cơ quan hô hấp và dị ứng thuộc Trung tâm chuyên về bệnh hô hấp, gồm giáo sư Jang Jong-geol và giáo sư Ahn Jun-hong thuộc Bệnh viện trường Đại học Yeungnam, đã tiến hành phân tích 110 bệnh nhân nhiễm COVID-19 nhập viện điều trị từ tháng 2 đến tháng 4 vừa qua, và xác định được 4 yếu tố khiến bệnh nhân COVID-19 dễ diễn biến nặng.Nhóm nghiên cứu đã phân loại bệnh nhân nặng theo các tiêu chí: xuất hiện hội chứng suy hô hấp cấp (ARDS), cần điều trị ở phòng chăm sóc tích cực (ICU), và trường hợp tử vong. Trong 110 bệnh nhân được quan sát, có 23 trường hợp nằm trong nhóm bệnh nhân nặng.Theo đó, những bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường, bệnh nhân có thân nhiệt cao trên 37,8 độ C khi mới nhập viện, bệnh nhân có nồng độ oxy trong máu thấp dưới 92%, và bệnh nhân có chỉ số CK-BM (dấu ấn sinh học) thể hiện mức độ tổn thương tim cao hơn 6,3 là 4 yếu tố nguy hiểm chính khiến tình trạng bệnh nhân COVID-19 trở nặng.Cụ thể, khoảng 48,3% bệnh nhân COVID-19 mắc tiểu đường chuyển biến bệnh nặng hơn, trong khi chỉ có 11,1% bệnh nhân không mắc tiểu đường chuyển biến nặng.9,9% bệnh nhân thân nhiệt dưới 37,8 độ C khi nhập viện diễn biến nặng, trong khi tỷ lệ này ở bệnh nhân thân nhiệt trên 37,8 độ C lên tới 41%.58,6% bệnh nhân có nồng độ oxy trong máu dưới mức chuẩn và 85,7% bệnh nhân có chỉ số CK-BM cao hơn mức chuẩn đã diễn biến bệnh nặng hơn.Nguy cơ diễn biến nặng của bệnh nhân có một trong các yếu tố là 13%, có hai triệu chứng trở lên là 60%.Giáo sư Ahn Jun-hong hy vọng kết quả nghiên cứu trên sẽ giúp các y bác sỹ sớm sàng lọc bệnh nhân COVID-19 có nguy cơ diễn biến nặng để tập trung theo dõi điều trị, phần nào giảm bớt tỷ lệ tử vong do dịch COVID-19.