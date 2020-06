Công ty công nghiệp nặng Hyundai bàn giao tàu hỗ trợ chiến đấu cho New Zealand

Photo : YONHAP News

Công ty công nghiệp nặng Hyundai chiều 10/6 đã tổ chức lễ xuất cảng, bàn giao tàu hỗ trợ chiến đấu tinh nhuệ AOTEAROA trọng tải 26.000 tấn cho Hải quân New Zealand.Tham dự sự kiện có Giám đốc dự án đóng tàu đặc biệt của công ty Nam Sang-hoon, Đại sứ New Zealand tại Hàn Quốc Philip Turner, và quan chức hợp tác quốc tế thuộc Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA).Hải quân Hàn Quốc đã huy động tàu hỗ trợ chiến đấu Daecheong (AOE 58) để đưa tiễn tàu AOTEAROA.Tàu AOTEAROA dài 173m, rộng 24m, dùng để vận tải nhiên liệu, thức ăn, nước uống, đạn dược cho tàu hải quân. Công ty công nghiệp nặng Huyndai đã trúng thầu đơn đặt hàng đóng tàu trên từ Hải quân New Zealand vào tháng 9/2016.Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Philip Turner cảm ơn Chính phủ Hàn Quốc và công ty công nghiệp nặng Hyundai đã tổ chức thành công lễ bàn giao tàu hỗ trợ chiến đấu lớn nhất từ trước đến nay cho Hải quân New Zealand. Ông Turner kỳ vọng tàu AOTEAROA sẽ được sử dụng cho nhiều hoạt động như tác chiến ở Nam Cực và cứu hộ cứu nạn.Công ty công nghiệp nặng Hyundai nhấn mạnh giờ đây, Hàn Quốc đã xuất khẩu được tàu hỗ trợ chiến đấu cho quốc gia từng hỗ trợ tàu chiến cho Seoul trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), qua đó kỳ vọng thương hiệu tàu "Made in Korea" sẽ tiếp tục nâng cao vị thế trên thị trường tàu quân sự quốc tế.Năm ngoái, Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc đã ký kết Thỏa thuận hợp tác vật tư quân sự với Bộ Quốc phòng NewZealand, nhất trí mở rộng quan hệ hợp tác song phương trong lĩnh vực công nghệ quốc phòng.Tính đến nay, công ty công nghiệp nặng Hyundai đã thiết kế và đóng hơn 80 chiếc tàu chiến đấu và tàu ngầm, như tàu khu trục Aegis Sejong Đại đế và tàu hộ tống thế hệ mới Incheon. Hãng đang bắt tay vào thiết kế và đóng Tàu khu trục lớp KDDX phiên bản Hàn Quốc và tàu vận chuyển cỡ lớn (LPX-II).