Hơn 390.000 người Hàn Quốc mất việc trong tháng 5/2020

Photo : YONHAP News

Theo số liệu thống kê công bố ngày 10/6 của Cục thống kê quốc gia, số người mất việc tại Hàn Quốc trong tháng 5 vừa qua là 392.000 người, đánh dấu tháng thứ ba liên tiếp lượng người có việc làm giảm do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.Theo đó, tỷ lệ thất nghiệp tháng 5 là 4,5%, tăng 0,3% so với cùng kỳ năm ngoái, lượng người có việc làm giảm còn 26.930.000 người.Tỷ lệ có việc làm ở người lao động từ 15-29 tuổi còn 42,2%, giảm 1,4% so với tháng 5/2019.Đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến những lao động thời vụ. Số lao động tạm thời trong tháng 5 đã sụt giảm 501.000 người.Cục thống kê phân tích do người dân hạn chế đi lại để ngăn chặn dịch bệnh lây lan nên tiêu dùng và hoạt động của các doanh nghiệp đã bị ảnh hưởng nặng nề, dẫn đến gia tăng thất nghiệp.Các nhà quan sát phân tích tác động của dịch COVID-19 có thể phản ánh trong số liệu việc làm của Hàn Quốc nửa cuối năm nay, do độ trễ một hoặc hai quý từ khủng hoảng kinh tế.