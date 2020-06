OECD dự đoán kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng -1,2% năm 2020

Photo : YONHAP News

Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) ngày 10/6 (giờ địa phương) công bố Báo cáo triển vọng kinh tế, trong đó dự đoán tỷ lệ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế của Hàn Quốc năm 2020 là -1,2%. Với điều kiện dịch COVID-19 không tái bùng phát, đây là chỉ số tăng trưởng rất tốt trong 45 quốc gia phát triển, bao gồm các nước thành viên OECD và Trung Quốc.Trong trường hợp dịch tiếp tục bùng phát, dự đoán chỉ số tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc là -2,5%, cũng là mức tốt nhất so với các nền kinh tế lớn khác.OECD phân tích Hàn Quốc đã phải trải qua cú sốc COVID-19, nhưng nhờ các biện pháp phòng dịch hiệu quả nên kinh tế ít bị ảnh hưởng hơn so với các nước khác.Dù tiêu thụ giảm, tỷ lệ thất nghiệp tăng khiến kinh tế co hẹp, nhưng sự hỗ trợ toàn diện của Chính phủ với ba gói ngân sách bổ sung đã giúp giảm nhẹ cú sốc kinh tế trong mùa dịch COVID-19.OECD giải thích trong trường hợp dịch lây lan trở lại trong quý IV, Hàn Quốc sẽ không tránh khỏi giảm sản lượng xuất khẩu, nhưng Chính sách kinh tế mới phiên bản Hàn Quốc (Korean New Deal) hướng tới phát triển ngành công nghiệp không tiếp xúc trực tiếp trên nền tảng kỹ thuật số sẽ là cơ hội thu hút đầu tư và tuyển dụng.Xét tổng thể, triển vọng kinh tế toàn cầu năm nay khá bi quan. OECD đánh giá đây là thời điểm kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm và thương mại bị thu hẹp, giai đoạn khủng hoảng nghiêm trọng nhất từ sau cuộc Đại suy thoái những năm 1930.Tổ chức này dự báo kinh tế thế giới năm nay tăng trưởng -6% trong trường hợp dịch COVID-19 không tái bùng phát, giảm 8,4% so với dự đoán hồi tháng 3, còn trong trường hợp bùng phát là -7,6%.