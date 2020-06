Hàn Quốc hướng tới chuẩn hóa quốc tế mô hình phòng dịch COVID-19

Photo : YONHAP News

Bộ Thương mại, công nghiệp và tài nguyên Hàn Quốc ngày 11/6 cho biết Seoul sẽ chia sẻ toàn bộ kinh nghiệm đối phó dịch COVID-19 với thế giới và phấn đấu chuẩn hóa quốc tế các chương trình kiểm soát dịch bệnh.Theo đó, Hàn Quốc sẽ trình mô hình xét nghiệm (Test)-truy vết (Trace)-điều trị (Treat), tức 3T, và các cơ chế phòng dịch COVID-19 khác lên Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế. Seoul mong muốn chuẩn hóa tổng cộng 8 chương trình kiểm soát dịch bệnh bao quát mọi giai đoạn, từ xét nghiệm virus đến vận hành các mô hình xét nghiệm lưu động drive-thru và trung tâm cách ly.Chính phủ cũng đặt mục tiêu lập tiêu chuẩn quốc tế cho các ứng dụng theo dõi đối tượng tự cách ly trên smartphone, và quy trình kiểm soát nhập cảnh nhằm ngăn chặn các ca nhiễm ngoại nhập.Hàn Quốc đang được coi là một trong những nước kiểm soát dịch COVID-19 thành công nhất mà không cần đóng cửa biên giới. Với tổng cộng 50 triệu dân, Hàn Quốc đã ghi nhận khoảng 12.000 ca nhiễm COVID-19 kể từ ngày 20/1 đến nay. Số ca nhiễm mỗi ngày tại đây đang duy trì trên dưới 50 ca.Bên cạnh đó, Hàn Quốc đang nỗ lực lấn sâu vào ngành công nghiệp chăm sóc sức khỏe toàn cầu để hình thành động lực tăng trưởng mới, do đại dịch đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến các thế mạnh truyền thống như chíp bán dẫn hay xe ô tô.Xuất khẩu vật tư chăm sóc sức khỏe của Hàn Quốc trong tháng 5 đạt 1,17 tỷ USD, tăng vọt 59,4% so với cùng kỳ năm ngoái do kit xét nghiệm COVID-19 nội địa ngày càng được ưa chuộng. Cũng trong tháng 5, tổng kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc lao dốc đến gần 24%.