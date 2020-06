Một người Mỹ gốc Hàn trở thành nạn nhân của nạn kỳ thị người gốc Á tại Mỹ

Photo : YONHAP News

Một người đàn ông Hàn Quốc 60 tuổi sinh sống tại bang California (Mỹ) vừa trở thành nạn nhân của một vụ bạo lực được cho là do nạn kỳ thị đối với người gốc Á vì virus COVID-19.Tại Mỹ, virus Corona vốn được gọi là virus Trung Quốc sau một phát ngôn của Tổng thống Donald Trump rằng COVID-19 khởi phát từ nước này. Sau đó, tâm lý kỳ thị, khinh miệt người Trung Quốc và người gốc Á tại quốc gia này đã gia tăng.Trong bức ảnh cháu gái nạn nhân đăng trên mạng xã hội Ttwitter hôm 9/6 (giờ địa phương), có thể thấy khuôn mặt người đàn ông này đầy vết máu, thậm chí ông còn không mở được mắt. Người cháu gái cho biết ông đã bị một người da đen tấn công khi đang lên xe buýt tại một khu vực ở thành phố Rialto thuộc quận San Bernardino, bang California.Bài đăng đã nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, gây làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng mạng. Tuy nhiên sau đó, chủ tài khoản đã gỡ bài đăng này do lo ngại phát sinh căng thẳng giữa cộng đồng người gốc Á và người gốc Phi.Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại Los Angeles đã liên lạc yêu cầu cảnh sát địa phương cung cấp thông tin cơ bản về nạn nhân. Phía cảnh sát thành phố Rialto cho biết kẻ tấn công đã đẩy nạn nhân từ phía sau khi ông này lên xe buýt.Sau vụ người đàn ông da màu Geogre Floyd tử vong do bị một nhóm cảnh sát trấn áp tại khu vực Powderhorn ở thành phố Minneapolis, bang Minnesota, hôm 25/5, nhiều cuộc biểu tình đã nổ ra tại Mỹ để phản đối nạn phân biệt chủng tộc, kỳ thị người gốc Phi. Theo xu hướng này, cộng đồng liên minh chống kỳ thị người gốc Á cũng ra đời. Trang web chuyên về vấn nạn chủng tộc cho biết đã tiếp nhận khoảng 2.000 nội dung khai báo các hành vi bạo lực và kỳ thị sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát.