Hàn Quốc tăng 9 bậc trong danh sách quốc gia hòa bình

Photo : KBS News

Viện nghiên cứu kinh tế và hòa bình (IEP) trụ sở tại Sydney (Australia) hôm 10/6 đã công bố báo cáo về chỉ số hòa bình toàn cầu (GPI) năm 2020.Theo đó, Hàn Quốc đạt 1.829 điểm, tăng 9 hạng so với năm 2019, giữ vị trí thứ 48 trong tổng số 163 quốc gia được xếp hạng. Bắc Triều Tiên ghi nhận 2.962 điểm, đứng thứ 151, hạ một bậc.Chỉ số hòa bình toàn cầu (GPI) đánh giá tổng cộng 23 yếu tố, chia thành ba lĩnh vực liên quan tới hòa bình là “tranh chấp xung đột trong và ngoài nước”, “an toàn xã hội và an ninh”, và “quân sự hóa”.Iceland đã giữ vị trí số 1 bảng xếp hạng các quốc gia hòa bình từ năm 2008 đến nay, tiếp đó là New Zealand, Bồ Đào Nha, Áo, và Đan Mạch. Các nước chót bảng gồm Afghanistan, Syria, Iraq, Nam Sudan và Yemen.Báo cáo của Viện nghiên cứu kinh tế và hòa bình cho biết trong bối cảnh nhiều nơi trên thế giới đang phải đối mặt với các vấn nạn khủng bố và nội chiến, có 97 quốc gia ghi nhận gia tăng các hoạt động khủng bố.Cũng theo báo cáo, chỉ số liên quan đến yếu tố "quân sự hóa" đã lần đầu tiên cải thiện từ sau năm 2008 đến nay. Cụ thể, tỷ lệ được lực lượng quân sự trên 100.000 người dân đã giảm tại 113 quốc gia, và có 100 quốc gia đã cắt giảm mức chi cho quân bị so với Tổng sản phẩm quốc nội (GDP).Ngoài ra, IEP còn công bố báo cáo "COVID-19 và hòa bình", trong đó đánh giá cao các nước Na Uy, Australia và New Zealand có khả năng hồi phục kinh tế và ổn định hòa bình sau đại dịch. Hàn Quốc, Mỹ, Trung Quốc, Cộng hòa Séc, Lithuania được đánh giá ở tầm trung, chót bảng là những cái tên như Ý, Hy Lạp, Latvia và Ba Lan.