Ủy ban nhân quyền quốc gia kiến nghị hỗ trợ khắc phục dịch COVID-19 cho người nước ngoài

Photo : YONHAP News

Ủy ban nhân quyền quốc gia ngày 11/6 đã gửi kiến nghị lên Thị trưởng thành phố Seoul và Tỉnh trưởng Gyeonggi về vấn đề bổ sung người nước ngoài vào nhóm đối tượng hưởng tiền hỗ trợ khẩn cấp của chính quyền địa phương.Tháng 3 vừa qua, thủ đô Seoul đã hỗ trợ chi phí sinh hoạt khẩn cấp để khắc phục khó khăn do dịch COVID-19 cho các đối tượng thu nhập thấp trong xã hội. Tỉnh Gyeonggi đã chi trả trợ cấp thu nhập cơ bản với mức 100.000 won (80 USD) cho mỗi người dân trong tỉnh. Tuy nhiên, đối tượng được hỗ trợ đều không bao gồm người nước ngoài sinh sống tại Hàn Quốc.Chính quyền thành phố Seoul giải thích do khó nắm bắt chính xác thông tin về hộ gia đình và thu nhập của người nước ngoài trên địa bàn nên không thể áp dụng chính sách này cho người ngoại quốc, nhưng thành phố sẽ có những phương án khác như hỗ trợ hàng hóa, vật phẩm phúc lợi.Tỉnh Gyeonggi cũng không thể hỗ trợ người ngoại quốc do không nắm bắt được khai báo cư trú, song tháng 5 vừa qua, tỉnh này đã sửa đổi chính sách chi trả trợ cấp thu nhập cơ bản, bổ sung đối tượng người nước ngoài kết hôn với công dân Hàn.Ủy ban nhân quyền quốc gia khẳng định người nước ngoài cũng là công dân đang cư trú trên lãnh thổ Hàn Quốc. Trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng, mọi người dân đều cần chung tay vượt qua đại dịch, nên người nước ngoài không được nhận hỗ trợ khẩn cấp là không hợp lý và vi phạm quyền bình đẳng.