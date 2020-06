Mỹ tuyên bố bình thường hóa quan hệ song phương khi Bắc Triều Tiên cải thiện tình hình nhân quyền

Photo : YONHAP News

Báo cáo tự to tôn giáo quốc tế 2019 do Ủy ban tự do tôn giáo quốc tế Mỹ công bố ngày 10/6 cho biết Bắc Triều Tiên phải cải thiện tình hình nhân quyền, trong đó có tự do tôn giáo, thì mới có thể bình thường hóa hoàn toàn quan hệ với Mỹ.Báo cáo tóm tắt kết quả quan sát của các tổ chức phi chính phủ và kênh tin tức trong thời gian từ 1/1-31/12/2019. Theo đó, Chính phủ Bắc Triều Tiên đã hoàn toàn phủ nhận quyền tự do tôn giáo của người dân và liên tiếp có các hành vi xâm hại nhân quyền.Báo cáo cho biết có nhiều thông tin cho thấy chính quyền Bắc Triều Tiên liên tiếp đối xử tàn bạo như tra tấn, hành hung, bắt giữ với những người dân tham gia các hoạt động tín ngưỡng. Nhưng các dữ liệu này chưa đầy đủ do rất khó tiếp cận thông tin cập nhật của nước này.Trong các cuộc họp với Bình Nhưỡng ở cả cấp lãnh đạo và chuyên viên từ trước đến nay, Washington luôn nhấn mạnh miền Bắc cần cải thiện vấn đề nhân quyền, trong đó có tự do tín ngưỡng, để bình thường hóa hoàn toàn quan hệ song phương. Mỹ cũng đã đề cập vấn đề này trên nhiều diễn đàn đa phương với các nước có quan hệ ngoại giao với Bình Nhưỡng.Kể từ năm 2011, Mỹ đã chỉ định Bắc Triều Tiên là nước cần quan tâm đặc biệt vì xâm phạm nghiêm trọng quyền tự do tôn giáo. Tháng 12 năm ngoái, Ngoại trưởng Mike Pompeo đã áp đặt lại chỉ định này và các lệnh trừng phạt đi kèm lên miền Bắc.Bình Nhưỡng không ủng hộ tự do tôn giáo được cho là nằm trong nỗ lực củng cố sự tôn sùng dành cho lãnh đạo đất nước cả trước đây và hiện tại. Báo cáo cho biết nếu người dân miền Bắc không thừa nhận quyền lực tối thượng của lãnh đạo thì sẽ bị coi là chống lại lợi ích chung của Nhà nước.