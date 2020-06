Xuất khẩu Hàn Quốc đầu tháng 6 tăng 20,2%

Photo : YONHAP News

Cơ quan hải quan Hàn Quốc (KCS) ngày 11/6 thông báo kim ngạch xuất khẩu 10 ngày đầu tháng 6 đạt 12,3 tỷ USD, tăng 20,2% so với cùng kỳ năm ngoái, lần đầu tiên tăng kể từ tháng 3 đến nay.Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu trung bình theo ngày làm việc chỉ đạt hơn 1,5 tỷ USD, giảm 9,8% so với cùng kỳ năm ngoái, do số ngày làm việc thực tế của năm nay là 8 ngày trong khi của năm ngoái chỉ là 5 ngày. Dù vậy, con số này đã ít nhiều cải thiện hơn so với tháng 4 và tháng 5.Trong bối cảnh giao dịch toàn cầu khó khăn do đại dịch COVID-19, Hàn Quốc vẫn tăng kim ngạch xuất khẩu như trên là do lượng xuất khẩu các mặt hàng y dược phẩm, chíp bán dẫn tăng. Trong đó, xuất khẩu y dược phẩm, vật tư y tế đã tăng vọt 137%, thiết bị thông tin không dây tăng 36%, chíp bán dẫn tăng 23%.Về thị trường, xuất khẩu sang Trung Quốc tăng 35%, sang Mỹ tăng 15% và sang các nước châu Âu tăng 22%.Ngược lại, do ảnh hưởng của nhiều yếu tố như hạn chế đi lại, giá dầu quốc tế giảm, kim ngạch xuất khẩu ô tô của Hàn Quốc đã giảm 37%, chế phẩm hóa dầu giảm 33%, phụ tùng ô tô giảm 30%.Nhập khẩu của Hàn Quốc cũng đồng thời tăng mạnh. Tính đến ngày 10/6, kim ngạch nhập khẩu ghi nhận 13,6 tỷ USD, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, cán cân thương mại 10 ngày đầu tháng 6 của Hàn Quốc đã thâm hụt 1,3 tỷ USD.