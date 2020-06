Vẫn còn nhiều trường hợp vi phạm Luật phòng ngừa bệnh truyền nhiễm

Photo : YONHAP News

Cơ quan phòng dịch Hàn Quốc và chính quyền các địa phương trong tháng 5 đã tiến hành kiểm tra thực hiện quy định phòng dịch tại các hội trường tổ chức tiệc cưới, phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm.Cụ thể, hầu hết các địa điểm tổ chức tiệc cưới đều cung cấp đĩa riêng để khách sử dụng khi ăn, nhưng lại không đảm bảo duy trì khoảng cách an toàn giữa các khách. Chỉ có 21 trong 64 cơ sở kiểm tra kê bàn ghế cách nhau trên 1m, và chỉ có 8 nơi tuân thủ biện pháp giữ khoảng cách, không để khách ngồi đối diện nhau khi ăn. Chính phủ cho biết sẽ tiếp tục triển khai kiểm tra, mở rộng phạm vi tới cả các hội trường quy mô nhỏ tổ chức các sự kiên trong gia đình như tiệc sinh nhật hay tiệc mừng thọ.Cảnh sát Hàn Quốc cho biết sẽ xử phạt cứng rắn hơn với những trường hợp vi phạm Luật phòng ngừa bệnh truyền nhiễm. Riêng trong ngày 10/6, đã có đến 11 trường hợp vi phạm quy định cách ly, 16 trường hợp vi phạm lệnh cấm tụ tập. Đến nay, Hàn Quốc đã ghi nhận tổng cộng 489 vụ vi phạm luật, bắt giữ 6 cá nhân và truy tố 317 người.Cũng trong ngày 10/6, một kẻ gây rối tấn công 4 công chức trạm y tế quận với lý do phải chờ quá lâu để xét nghiệm COVID-19 đã bị bắt tại trận.Theo kết quả kiểm tra đột xuất ban đêm tại hơn 2.600 tụ điểm ăn chơi như hộp đêm và quán rượu, lực lượng phối hợp giữa Cảnh sát, chính quyền địa phương và Cơ quan an toàn thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc đã phát hiện và xử lý 19 cơ sở có dấu hiệu vi phạm.Cơ quan phòng dịch Hàn Quốc cho biết sẽ cứng rắn hơn nữa với những hành vi khai báo gian dối gây khó khăn cho công tác điều tra dịch tễ, cố ý vi phạm quy định phòng dịch dẫn đến phát sinh các ca lây nhiễm tập thể.Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) ngày 11/6 cho biết tính đến 0 giờ cùng ngày, Hàn Quốc ghi nhận thêm 45 ca nhiễm COVID-19 mới. Ngoài 2 ca phát hiện trong quá trình kiểm dịch tại sân bay, những ca còn lại đều tập trung ở thủ đô Seoul và khu vực lân cận.Trong bối cảnh khu vực này liên tục phát sinh các ca lây nhiễm tập thể, nhiều ý kiến quan ngại dịch bệnh có thể lây đến cả nhà máy của các tập đoàn, nơi tập trung đông nhân lực sản xuất.Cụ thể, trong các ca nhiễm mới có một trường hợp nhân công 50 tuổi làm việc tại nhà máy quy mô khoảng 5.000 nhân lực của hãng xe ô tô Kia ở thành phố Gwangmyung (tỉnh Gyeonggi). Trong ngày 11/6, hãng này đã cho ngừng một số dây chuyền sản xuất tại đây. 65 đồng nghiệp có tiếp xúc với người nhiễm bệnh đều đã được tiến hành xét nghiệm.Trước đó một ngày, một công nhân vệ sinh làm việc tại trụ sở hãng điện tử Samsung ở thành phố Suwon đã được xác nhận dương tính với COVID-19. Ngay sau đó, một số tòa nhà thuộc khu sản xuất thông minh của Samsung tại đây đã bị đóng cửa.Mặc dù không có trường hợp nào dương tính trong số đồng nghiệp làm cùng và những người tiếp xúc với ca nhiễm này, nhưng Samsung vẫn cho hơn 1.200 nhân lực tại khu vực này chuyển sang hình thức làm việc tại nhà.