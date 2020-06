Phủ Tổng thống kiểm soát chặt chẽ hành vi rải truyền đơn sang Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Phủ Tổng thống ngày 11/6 đã mở cuộc họp của Ủy ban thường trực Hội đồng an ninh quốc gia (NSC), bày tỏ rất lấy làm tiếc về vụ việc một số tổ chức dân sự trong nước rải truyền đơn và vật phẩm sang Bắc Triều Tiên. Phủ Tổng thống nhấn mạnh sẽ kiểm soát chặt chẽ các hành vi tương tự trong thời gian tới, thể hiện quyết tâm xử lý cứng rắn các trường hợp vi phạm.Phủ Tổng thống chỉ rõ rải truyền đơn sang Bắc Triều Tiên là hành vi vi phạm Luật giao lưu hợp tác liên Triều, Luật vùng nước chung và Luật an toàn hàng không hiện hành.Đặc biệt, Phủ Tổng thống nhấn mạnh căn cứ theo thỏa thuận liên Triều, hai miền Nam-Bắc đã quyết định ngừng rải truyền đơn. Kể từ sau Tuyên bố chung Bàn Môn Điếm (27/4/2018), Bắc Triều Tiên cũng đã ngừng rải truyền đơn sang miền Nam. Bên cạnh đó, Phủ Tổng thống khẳng định Seoul vẫn quyết tâm tuân thủ thỏa thuận liên Triều.Qua đây, Phủ Tổng thống muốn truyền đi thông điệp nhất quán về hòa bình bán đảo Hàn Quốc, trong bối cảnh ngày càng nhiều ý kiến lo ngại về khả năng xảy ra xung đột bột phát giữa hai miền Nam-Bắc.Trong thời gian qua, Bộ Thống nhất là cơ quan phụ trách đối phó với các vụ rải truyền đơn sang miền Bắc. Tuy nhiên lần này, Phủ Tổng thống trực tiếp đứng ra lên tiếng được phân tích là do mức độ chỉ trích gay gắt của Bắc Triều Tiên gần đây, và sự cần thiết phải quản lý chặt chẽ, đối phó với các vụ rải truyền đơn quy mô lớn của tổ chức dân sự trong nước trước thềm kỷ niệm 70 năm ngày nổ ra chiến tranh Triều Tiên (25/6/1950).