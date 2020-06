Seoul, Bắc Kinh thảo luận phương án tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Trung-Nhật trong năm 2020

Photo : YONHAP News

Trợ lý Ngoại trưởng Hàn Quốc Kim Gunn ngày 11/6 đã tham dự cuộc họp trực tuyến với Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc La Chiếu Huy, thảo luận các vấn đề quan tâm chung như phương án hợp tác Hàn-Trung-Nhật, hợp tác giữa ba nước Đông Á với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN+3).Quan chức ngoại giao hai nước nhất trí trao đổi, thảo luận chặt chẽ để tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Trung-Nhật trong năm nay, bất chấp các điều kiện khó khăn do đại dịch COVID-19. Hàn Quốc là nước Chủ tịch hội nghị năm nay.Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác Hàn-Trung để đào sâu và mở rộng hợp tác ba bên ở các lĩnh vực đa dạng, đối phó với những thay đổi môi trường cơ bản do dịch COVID-19.Quan chức hai nước đánh giá Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến đặc biệt ASEAN+3 hồi tháng 4 vừa qua là cơ hội tập hợp quyết tâm của các quốc gia trong khu vực để đối phó với đại dịch COVID-19, qua đó nhất trí tiếp tục hợp tác thực hiện đúng các bước đi tiếp theo.Từ ngày 5/6-11/6, Trợ lý Ngoại trưởng Kim đã liên tiếp họp trực tuyến với Thứ trưởng Ngoại giao và Trợ lý Ngoại trưởng của 4 nước trong nhóm Visegrad, gồm 4 nước Trung Âu là Ba Lan, Séc, Hungary, Slovakia, thảo luận phương án hợp tác nhằm hồi phục kinh tế sau dịch COVID-19.Quan chức các nước nhất trí tăng cường hợp tác ở các lĩnh vực thế mạnh là Cách mạng công nghiệp 4.0, y tế, công nghệ thông tin và truyền thông (ICT), và an ninh mạng.