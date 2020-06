Seoul là thành phố đắt đỏ thứ 11 thế giới đối với người nước ngoài trong năm 2020

Photo : YONHAP News

Hãng tin CNBC của Mỹ ngày 10/6 (giờ địa phương) đưa tin theo kết quả điều tra chi phí sinh hoạt năm 2020 do hãng tư vấn Mercer của Mỹ tiến hành với 209 thành phố trên toàn thế giới vào tháng 3 vừa qua, Hong Kong là thành phố có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất đối với người nước ngoài ba năm liên tiếp.Thành phố Ashgabat, thủ đô Turkmenistan, đứng thứ 7 năm ngoái đã vươn lên vị trí thứ hai trong năm nay do ảnh hưởng của sụt giảm giá trị tiền tệ. Tokyo hạ từ vị trí thứ hai xuống thứ ba. Các thành phố châu Á đắt đỏ nằm trong top 10 là Singapore (thứ 5), Thượng Hải (thứ 7), Bắc Kinh (thứ 10).Có ba thành phố châu Âu trong top 10 là Zurich, Bern và Geneva của Thụy Sĩ (lần lượt đứng thứ 4, thứ 8, thứ 9). Mỹ có duy nhất một thành phố trong top 10 là New York, xếp thứ 6. Thành phố Seoul đứng thứ 4 trong năm ngoái đã tụt xuống thứ 11 trong năm nay. Nối tiếp năm ngoái, Tunis, thủ đô của Tunisia tiếp tục là thành phố có sinh hoạt phí rẻ nhất đối với người nước ngoài.Cuộc điều tra trên được tiến hành theo phương thức so sánh giá cả hơn 200 hàng hóa, dịch vụ ở các thành phố lớn trên thế giới, bao gồm cả chi phí nhà ở, giao thông, thực phẩm, các mặt hàng gia dụng, giải trí.Hãng Mercer phân tích xu hướng tăng giá trị của đồng đô-la Mỹ đầu năm nay đã dẫn tới biến động giá trị đồng tiền các quốc gia khác, ảnh hưởng tới thứ hạng các thành phố.