SpaceX phóng vệ tinh viễn thông chuyên dụng cho quân đội Hàn Quốc trong tháng 7

Photo : YONHAP News

Truyền thông quốc tế ngày 11/6 (giờ địa phương) đưa tin hãng thăm dò vũ trụ tư nhân SpaceX của Mỹ sẽ phóng vệ tinh viễn thông chuyên dụng cho quân đội Hàn Quốc mang tên ANASIS 2 vào tháng sau.Trang Spaceflight Now chuyên về lĩnh vực hàng không vũ trụ và trang Teslarati chuyên đưa tin liên quan tới hãng SpaceX cho biết hãng đã bắt tay thực hiện các công tác chuẩn bị phóng ANASIS 2 từ Trung tâm vũ trụ Canaveral bang Florida. Theo Spaceflight Now, vệ tinh sẽ được phóng đi vào đầu tháng 7 bằng tên lửa đẩy Falcon 9. Còn theo Teslarati, ngày phóng đã được quyết định sơ bộ là vào tuần thứ hai của tháng 7.SpaceX được thành lập bởi Elon Musk, Tổng giám đốc điều hành (CEO) của hãng Tesla. Ngày 30/5 vừa qua, SpaceX đã trở thành doanh nghiệp tư nhân đầu tiên phóng tàu vũ trụ có người lái.Trang Spaceflight Now dẫn nguồn tin từ doanh nghiệp cho biết ANASIS 2 đã được vận chuyển từ nhà máy của hãng Airbus ở Pháp tới Trung tâm vũ trụ Canaveral bang Florida vào ngày 8/6. Sau khi được phóng lên độ cao 35.400 km phía trên xích đạo, vệ tinh sẽ sử dụng hệ thống tự đẩy để tiến vào quỹ đạo địa tĩnh.ANASIS 2 được sản xuất dựa theo giao dịch bồi hoàn (offset) ký kết giữa quân đội Hàn Quốc và hãng Lockheed Martin của Mỹ. Theo thỏa thuận này, quân đội Hàn Quốc chọn mua máy bay chiến đấu tàng hình F-35A của Mỹ làm máy bay chiến đấu thế hệ mới. Đổi lại, Lockheed Martin sẽ cung cấp một vệ tinh viễn thông quân sự cho Hàn Quốc. Sau đó, hãng này đã ký kết hợp đồng thầu phụ với Airbus để sản xuất vệ tinh quân sự. Airbus đã tiến hành sản xuất vệ tinh ANASIS 2 trên nền tảng vệ tinh viễn thông Eurostar E3000 của hãng. Theo hợp đồng, quân đội Hàn Quốc có quyền sở hữu vệ tinh này.Sau khi vệ tinh được phóng, quân đội Hàn Quốc sẽ lần đầu tiên sở hữu một vệ tinh quân sự, hy vọng sẽ nâng cao được tốc độ xử lý thông tin, khả năng đối phó với các vụ tấn công nhiễu điện từ, nâng cao khoảng cách đường truyền viễn thông.Các thông số, tính năng cụ thể của ANASIS 2 hiện chưa được công bố.