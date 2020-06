Hàng loạt nhà hàng Bắc Triều Tiên tại Đông Nam Á phải đóng cửa vì cấm vận và dịch COVID-19

Photo : YONHAP News

Nhiều nhà hàng Bắc Triều Tiên tại Đông Nam Á đã phải đóng cửa bởi lệnh cấm vận của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc và tác động của đại dịch COVID-19.Một số nguồn tin địa phương ngày 12/6 cho biết Chính phủ Lào mới đây đã ra lệnh đóng cửa hai nhà hàng của Bắc Triều Tiên tại thủ đô Viêng Chăn. Đây là những nhà hàng do miền Bắc trực tiếp quản lý trong tổng cộng 5 nhà hàng Bắc Triều Tiên tại Lào.Biện pháp muộn màng trên của Lào là căn cứ theo nghị quyết cấm vận của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, với nội dung yêu cầu các nước thành viên trục xuất toàn bộ người lao động miền Bắc tới hết ngày 22/12/2019, nhằm chặn đứng nguồn thu ngoại tệ của Bắc Triều Tiên.Ba nhà hàng miền Bắc còn lại vẫn chưa dừng hoạt động do giấy phép kinh doanh của những cơ sở này được người nước ngoài không mang quốc tịch Bắc Triều Tiên đứng tên. Tuy nhiên, cả ba nhà hàng này đều thường xuyên trong tình trạng đóng cửa do thiếu vắng đối tượng khách hàng chính là khách du lịch Hàn Quốc và Trung Quốc vì ảnh hưởng của dịch COVID-19.Trong hai nhà hàng Bắc Triều Tiên tại Hà Nội, Việt Nam, nhà hàng Bình Nhưỡng đã đóng cửa vào tháng trước, nhà hàng gần đó là "Goryo" vẫn đang mở cửa, nhưng cũng hầu như vắng khách. Một nguồn tin địa phương cho biết hiện tại, Việt Nam vẫn đang đóng cửa đường bay quốc tế nên có lẽ vẫn chưa thể trục xuất người lao động Bắc Triều Tiên.Cuối tháng 11 năm ngoái, 6 nhà hàng Bắc Triều Tiên tại thủ đô Phnôm Pênh và thành phố du lịch nổi tiếng Siem Reap của Campuchia đã đồng loạt đóng cửa.Tại Thái Lan, hai trên ba nhà hàng miền Bắc cũng đã lần lượt đóng cửa. Nhà hàng Okryu Bình Nhưỡng ở trung tâm thủ đô Bangkok vẫn đang mở cửa do người đứng tên đăng ký giấy phép kinh doanh là người Thái Lan.